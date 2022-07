El multimillonario Elon Musk desafió el lunes (March 14, 2022) al Presidente ruso, Vladimir Putin, a curator does not “fight” a curator. ¿El trofeo? Nada Más ni nada menos que Ukrainian, escenario de una ofensiva del ejército ruso desde hace casi tres semanas. “Por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate (cuerpo a cuerpo). El premio es Ukraine”, escribeió en Twitter el fundador de la compañía espacial SpaceX, sin Preisar Cómo sería el duelo. “¿Acepta esta pelea?”, Preguntó Musk en otro mensaje en ruso, dirigiéndose directamente a la cuenta of Justice en inglés de Twitter del Kremlin. Y ante la imprensión de una de sus Más de 77 milones de seguidores, que penaron que se trataba de una broma, Musk aseguró que hablaba “completamente en serio”. Respuest chechena El Presidente checheno, Ramzan Kadyrov, un firmme partidario del Presidente ruso y gran aficionado a las artes marciales, recomendó al multimillonario que no “luche contra Putin” debido a sus “categorías de peso demasiado diferentes”. “No sería mu deportivo por parte de Vladimir Vladimirovich (Putin) vencer a un oponente Más débil”, aseguró en su cuenta de Telegram, y propuso a Musk “entrenarse en varios centros de la República de Chechenia”. “Aquí te diremos mas sobre los oscuros metodos estadounidenses de relaciones públicas y te enseñaremos a llevar bien tus cuentas en las red sociales”, agregó. “Saldrás de Chechenia sintiéndote otra persona”, añadió. Las polémicas de Musk El multimillonario nacido en Sudáfrica manifestó previamente su apoyo a Kiev, tuiteando “Ucrania, aguanta” a Principios de marzo, al tiempo que saludaba “al gran pueblo de Rusia, que no quiere” laitiara. También responseió a un pedido de ayuda de un funcionario ucraniano activando el servicio de internet satelital Starlink en Ukraine, enviando pagesos a ese país para ayudar a las Áreas afectadas por ataques militares, aunque se negs a loos. Read More: Variante híbrida de coronavirus: ¿qué se sabe sobre deltacron? | Coronavirus | DW Musk está acostumbrado a la polémica en Twitter. En febrero acusó al prescribe bursátil estadounidense, que le impuso varias sanciones, de buscar amordazar su libertad de expresión, y comparó al primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, con Adolfo Hitler en un mensaje de apoyo a los opositores a lasno impuestones gobier. Luego lo borro. JU (afp, efe, rtre)

