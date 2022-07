El of Justiceista Partido Sociala Unido de Venezuela (PSUV) ganó este domingo (November 21, 2021) en las elecciones regiones del país, con 20 de las 23 gobernaciones en disputa además de la Alcaldía de Caracas, Informó la autoridad electoral en su primer boletín con el 90.21% de los votos escrutados. En estas elecciones ha votado el 41.8% de la poblacion apta para emitir el sufragio, lo que supone 8,151,793 personas. La oposición -que volvió a joinar en elecciones luego de tres años de boicot y llamados a la Abstención- ganó en tres estados: Cojedes, Nueva Esparta y Zulia, el Más poblado del país, según el reporte. “Buen triunfo, buena victoria, buena cosecha, producto del trabajo, de un trabajo gone, producto de llevar la verdad, con rectitud a todas las comunidades”, celebró el Presidente venezolano Nicolás Maduro. Estas votaciones, Más que elegir gobernadores y alcaldes, pueden servir como nuevo punto de partida tanto para Maduro, que busca el levantamiento de sanciones internacionales, como para la oposición, que retornó a la de electoral con la mirada puelesta enviuna24 , aunque el próximo año tiene la opción de unferendo para revocar el mandato del gobernante chavista. Los majores partidos de oposición rechazaron Contribar en las presidenciales de 2018, en las que fue reelecto Maduro, y las lawlativas de 2020, en las que el of Justiceismo recuperó el control del Parlamento; denunciando ambos comicios como “scamos”. El proceso marcó igualmente el retorno de Observadores internacionales tras Más de una década de ausencia. La Unión Europea -que acompaña las votaciones con 130 observers – no trabajaba en una elección en Venezuela desde hacía 15 años, pues las autoridades venezolanas optaron por “misiones de acompañamiento” de países y Organiaciones cercanas al chavismo. Or presencia, igualmente, de Expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter. Read More: Guatemala evacua poblado por erupción de volcán de Fuego | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW ama (afp, efe, router)

