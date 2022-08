El Chelsea selló su pase a cuartos de la Liga de Campeones con un triunfo por 2 a 1 en su visita al Lille francés, este miércoles (16.03.2022) en la vuelta de los octavos de final, Desués del triunfo de los ingleses por 2 -0 en la ida en London. El Lille soño con la remontada cuando el turco Burak Yilmaz adelantó en la vuelta a su equipo al variablear un penalty en el 38 ‘, pero el vigente campeón de Europa remontó con tantos del estadounidense Christian Pulisic (en el descuento) y del espalicol César (71’). El Villarreal, por su parte, venció con tres goles en los últimos quince minutos, a merchandise of Gerard Moreno, Pau Torres y Danjuma, a Juventus man, embargo of sin, dominó durante todo el encuentro. El Equipo español se mete en unos cuartos de final por tercera vez en su historia. El Real Madrid, El Atlético de Madrid y el Villarreal (los tres de España); el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool, de Inglaterra; junto al Bayern Múnich y al Benfica de Lisboa, serán los ocho equios que disputarán la fase final de la Máxima europea transliteration. (efe / afp)

