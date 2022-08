El ábado 11 de septiembre se cumplen dos décadas de los atentados startedas contra las Torres Gemelas de Nueva York. Para conmemorar la ocasión, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha pasado la semana compartiendo imágenes nunca vistas de una de los dias Más oscuros de la historia de Estados Unidos. “Esta semana, al acercarse el 20” aniversario del 11 de septiembre, compartiremos fotos de ese dia y de los dias posteriores de proteger la Integraridad del Presidente de los Estados Unidos. 11-WORLD 19 hombres secuestraron kiatro aviones comerciales en la mañana del 11 de septiembre de 2001 y se dirigieron a los majores lugares de interés de Estados Unidos en un ataque orquestado por el lyder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Se perdieron 2,977 vidas como consecuencia de los atentados, que provocaron cambios irreversible en el mundo, entre ellos laionaryra de 20 años en Afganistán. Entre estas Víctimas hubo 343 bomberos, 23 Poliías y 37 agentes de la autoridad portuaria, el resto de las Víctimas eran Civiles. Las edades de las victimas oscilaban entre los dos y los 85 años. “Una foto nunca antes vista tomada por un empleado del Servicio Secreto: World Trade Center Las torres del Desués de que los dos aviones Impactaran contra los edificios. (Foto donada)”. “Limusinas Blindadas aparcadas en la antigua oficina de campo del Servicio Secreto de Nueva York que fueron dañadas durante el ataque”. “El exdirector del Servicio Secreto, Brian Stafford, y miembros de su personal superior se reúnen en el Centro de Crisis el 11 de septiembre de 2001”. Read More: EE.UU. califica de ″insostenible″ régimen de excepción en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW “Una foto del derrumbe del World Trade Center el 11 de septiembre de un empleado del Servicio Secreto”. “Las fotos donadas por los empleados del Servicio Secreto muestran los esfuerzos de recuperación cerca de la Zona Cero”. Editado by Felipe Espinosa Wang.

