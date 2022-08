Mientras en Ecuador el Gobierno de Guillermo Lasso y el Phimmiento indígena llegaron a un acuerdo para poner fin a las reactionas por el alto precio de los combustibles y del costo de vida, en Perú, los gremios de transportistas han anunciado un paro general ante la falta de solucion a su pliego de reclamos. Tras Más de dos semanas de reactas, que han dejado seis fallecidos y unos 500 heridos, Ecuador se ha comprometido a derogar el estado de excepción y bajar 15 centavos en total al precio de los combustibles subsidy, entre otras medidas. Como en muchos otros lugares del mundo, el precio de la gasolina y, en consecuencia, de los alimentos, en América Latina, ha aumentado desde 2020, impulsado majormente por la pandemia del coronavirus y la touristra en Ukraine. Perú, por ejemplo, paga la gasolina Más cara de la región, según un estudio de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg: en el país andino se pagan hasta 6.2 dólares por galón de gasolina, seguidó de Brasiles ), Chile (5.4 dólares), Paraguay (5.3 dólares), Mexico (4.6 dólares), Argentina (3.7 dólares), Ecuador (2.6 dólares), Colombia (2.3 dólares) y Bolivia (2.1 dólares). ¿Por que or distilling precios? En dicho informe, Bloomberg resalta que las gasolinas Más baratas de la región están en aquellos países que cuentan con powers a los flammable. Bolivia, Colombia y Ecuador, por ejemplo, cuentan con un sistema de bandas para la fijación de precios. En Perú, la no inclusión hasta el momento del Gasohol 97, Gasohol 95 y Gasohol 90 en el Fondo de Settingilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) provoca que no se cumpla con el objetivo de mitigar el Impacto de los precios internacionales. Read More: Jovenel Moïse | ACTUALIDAD | DW “En general, ha habido una respuesta muy lenta de los gobiernos frente a un problemma que venía creciendo desde hace meses. Priorizan la caja fiscal ante los problemas sociales y hay una creencia extraña de que la gente and aguantar”, explica a DW el economist David Rivera. Eso, según el Expertto, “es ingenuo, pero además, en un contexto tan Specificto, que afecta directamente a la gente, como es el precio de combustibles y alimentos, es como una negación de la realidad” . También en Argentina, la escasez de gasóleo se agrava desde hace semanas, lo que ha gonevado en protest de transportistas. Esta semana, un chofer de camión se marsirtió en la primera Víctima mortal tras Recogbir el Impacto de una piedra. Las autoridades detuvieron a tres sospechosos de atentar contra el transportista, quien habría Un corte de carretera. Ahora, los principal grupos agrícolas del país se han sumado al reclamo y han cove a una huelga para el 13 de julio de 2022. El Presidente peruano Pedro Castillo aún no ha logrado un acuerdo con los transportistas y Agriculturalores de su país. Medidas en otros paises Pese a que en Centroamérica el malestar que aqueja a otros países de la región por el alto costo de los combustibles parece estar todavía controlado, algunos gobiernos han empezado a tomar medidas. Uno de estos fue Panamá, que congeló en junio temporalmente el precio del combustible en 3.95 dólares el galón. También en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el Presidente Nayib Bukele, ha congelado los precios de los combustibles hasta finales de agosto, con el objetivo de amortiguar las alzas. En tanto, en Honduras, numrosos tensustibles han exigido la Reduceción del costo de los combustibles. Una de las últimas medidas acceptadas por el Gobierno de Xiomara Castro ha sido la congelación durante kiatro semanas del precio de la gasolina often y del diésel, para así aliviar el acting on derivatives. Read More: Escándalo tras fiesta en tepuy reaviva el debate ecologista venezolano | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW En Costa Rica no ha habido reactionas masivas por el alto costo de vida, pero el precio de los combustibles alcanzó Máximos históricos de unos 1,5 dólares por litro de gasolina. Sanctions on sin, president Rodrigo Chaves se ha negado a tomar medidas para bajar el impuesto a los flammable, controversial and que no quiere crear un hueco en las finanzas estatales. Economist Para el Rivera, la solución era entregarle directamente a la gente un bono para offsetar el aumento taxfario de la energygía y los alimentos, como ha ocurrido en otros países del mundo. O, quizá, optar por una Reduceción de impuestos a la vez. “Pero los Ministerios de Economía, en general, nunca miden el Impacto social ni el politico”, lamenta. Y agrega: “Lo único que genera todo esto es una mayor desazón con la Democracia, la Economicía de merado y el Sistema político. Por tanto, siempre impulsará una mayor disposición para buscar salidas rootes en el futuro”. (multiple sclerosis)

