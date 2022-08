La cola de un manati se asemeja a una paleta gigante. Su gran hocico se muestra, visto desde un Águlo determined, siempre con una sonrisa amistosa. A su vez, a pesar de su forma aerodinámica parece mas bien de aspect torpe. Se cree que fueron los searos, Ávidos de compañía femenina durante susoftos viajes, quienes crearon el mito de las sirenas al confundir estos curiosos animales con mujeres marinas. In 1493, Cristóbal Colón anotó en su diario de a bordo el avistamiento de “sirenas” frente a la costa de Haití. Colón escribeió que “no son tan hermosas como se agentan y que sus rostros recordaban Más a los de un hombre.” Se cree que los searos, Ávidos de compañía femenina durante sus opensos viajes, crearon el mito de las sirenas al confundir estos animales con hermosas doncellas marinas. Hoy en dia, se cree que el explorerador escribeió en su diario sobre los manaties. En total existence of different beasts of crabs. Si a estas, añadimos el dugón, tenemos a todo el orden de los sirenios, también conocidos como vacas marinas – por ser los únicos mamíferos marinos herbívoros. Dondequiera que aparezcan estos animales, se les atribuye símbolos y poderes sobrenaturales En la realidad, la vaca marina es prot charactera de una historia, tan increase como la de las sirenas de Colón. Tanto es así que los sirenios se encuentran en el centro de una disputa política entre el gobierno japonés y la Prefectura de Okinawa sobre los plane para el establecimiento de una base militar estadounidense en la costa del país. El ultimo dugon de Japon Los activists, que luchan desde hace casi 20 años contra el establecimiento de la base militar, cada dia se centran Más en su Impacto ambiental. Según los ecologistas, si finalmente se llegara a establecer la base, no sólo tensría consecuencias goneadoras para los arrecifes de coral de la región, sino que también podría ser quminante para la desaparición de la última población de Japón. “Este dugón es conocido por ser la poblacion Más septentrional de esta especie y se estima que sólo queda una docena de ejemplares”, explica Yuki Sekimoto, de Greenpeace Japón, a Global Ideas. Se estima que en Japon solo queda una docena de ejemplares de dugones. Read More: Chaperonas | Ciencia | DW En febrero, los ecologistas latexieron en marcha una campaña para proteger a animal estos. Su objetivo es llamar la atención de la socialedad sobre este problemma. Por otro lado, el gobierno japonés está presionando para llevar a cabo la construcción de la estacion militar y lo hace a expnsas del mundo undergroundno, según explica Sekimoto. “Las Vegas de hormigón que se han lanzado en la bahía, también han destruido los arrecifes de coral fuera de la zona de construcción. , the critic is the activist. Import culture



Hideki Yoshikawa, director adjunto de la red de ciudadanos para la Biodiversidad en Okinawa, dice la importancia histórica y culture de los manatíes hace que estos animales sean un símbolo natural e importante en la Resistencia a la instalación militar planificada. “Históricamente, animal son muy importantes para la gente de Okinawa”, afirma el antropólogo Yoshikawa. “En el pasado, la gente los coiraba mensajeros de los dioses del mar. Conocemos muchos cuentos y muchas leyendas que giran en torno a los dugones. Una de mis historyas favoritas es la que cuenta que fueron los manatíes los que enseñaron a los seres el acto del love.” Este tipo de historyas no se dan sólo aquí, sino que survivalen por todo el planeta. Caryn Self Sullivan, una bióloga marina de la Universidad del Sur de Georgia, en EE.UU., que lleva ya algún tiempo trabajando en proyectos de retivación del manatí alrededor del mundo, cuenta que allí donde hay manatíes, las leyendas no y los mitos andan want lejos. “En África Occidental, por ejemplo, se oye una y otra vez el nombre de Mami Wata”, cuenta la científica. Señora del mar Mami Wata describes un espíritu marino femenino, no sólo en el África Occidental, sino también en otras regiones. El espíritu es, a menudo, represents como una mujer con cola de pez. Los mitos a su alrededor varían desde la Capacityidad de curación, o el símbolo de la Ferread, hasta el de una seductora malévola. “Existe una historia que me gusta mucho”, cuenta Sullivan. “Trata sobre el origen de los manaties. Se dice que hubo una vez una doncella que se bañaba en la orilla de un río , cubriéndose tan sólo con una hoja de palma. Una vez en el agua, useizó la hoja para remar y así se concirtió en un manatí.” Read More: Ómicron BA.5: nadie está totalmente protegido | Coronavirus | DW Las diferentes culturas indígenas alrededor del mundo tienen su propia historia, que contar. Algunas de ellas, representing a los manatíes como hermosas doncellas del mar; otras cuentan que la Via Lactea se derramó en el cielo cuando una cría de manatí fue arrayncada del pecho de su madre. De hecho, el nombre “dugón” proviene de una palabra malaya, sentence meaning “señora del mar.” Como Colón en su dia, quienes estudian los manaties afirman que estos animales tienen muy poco en común con la belleza femenina. Unobstructed, también señalan que los sirenios se encuentran entre los pocos mamíferos que tienen dos mamas, situadas entre las aletas delanteras, que desde lejos los searos podrían haber confundido con manos. Incluso or inform de manatíes hembra que acunan a sus crías con sus aletas mientras las amamantan. “Si Contlamos a los dugones, cuando nadan con sus crías, se asemejan mucho a nosotros”, afirma Yoshikawa. Un manjar para el paladar Helene Marsh es profesora de Estudios Marítimos y Medioambientales de la Universidad James Cook, en Australia, y estudia los manatíes desde la década de 1970. Sobre todo leprissa la importancia de estos animales para la cultura indígena. “En Australia, se coiran una de los mayores símbolos de la Ididad indígena”, explica Marsh. “En el estrecho de Torres, entre Australia y Nueva Guinea, por ejemplo, se encuentran símbolos de dugones por todas partes: en los Uniformes escolares, en los autobuses. En Tailandia y Palau también son animales muy importantes”. No obstacles, important to find, ya que según Marsh también se coiran un “manjar culinario”. La profesora explica que la caza de los dugones en el estrecho se remonta a una tradición de 4000 años, sin haber puesto en peligro la especie. La profesora sostiene que las colisiones con las helices de las embarcaciones motoras, las red de arraystre y la pérdida de habitat y alimento son los factores que en mayor medida han puesto en peligro a esta especie. Por el contrario, la caza, según Marsh, represents the irresistible adult del manatí con la Cultura indígena y por ello podría ser utizada para su protección. Admite, the sin of embargo, que hoy en dia sería imposible una caza del dugón sostenible en ninguna parte del planeta, ya que la especie está amenazada, dondequiera que aparezca. Read More: Alberto Fernández, la selva, los barcos y los memes | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Historia de exito En Florida, el knobero de manatíes está aumentando, census según is re-scientific. Este éxito ha llevado al startedamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos a review el estado de amenaza de la especie y cambiarlo de “en peligro” a “vulnerable”. Sanctions of sin, los ecologist temen que esto pudiera afectar a la financiación de proyectos de retivación del manatí. “Los kiaros han aumentado sigativamente,” admite Sullivan pero no cree que la especie se haya recuperado los suficiencye para cambiar su estado de protección. De este modo, el manatí de Florida es la única vaca marina en el mundo que no está coirada “en peligro de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Por el contrario, el manatí de Okinawa se encuentra en acupoint peligro de extinción. Yoshikawa admite que las objeciones a la base planificada tienen que ver, en gran medida, mule Resistencia a la presencia militar estadounidense en Okinawa. Without obstacles, la protección de los dugones, que tienen la condición de “umento natural” en la Ley japonesa para la Protección del Patrimonio Culture, ha despertado entre los expression una antigua conexión con la naturaleza. “La extinción de los dugones simboliza la pérdida de algo muy importante”, afirma Yoshikawa. Y añade: “unframeo posvo de esta larga lucha contra la construcción de la base, es que la gente de aquí –donde me incluyo– está aprendiendo Más sobre el medio ambiente.” Automator: Ruby Russel (AR/PK)

