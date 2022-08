El huracán Elsa arremetía en el Caribe en las primeras horas de este sabado (July 03, 2021), acompañado de poderosos vientos, y amenazaba con provars misria en Haití, donde las tareas de prevención se complexan por el control que ejerken pand . El primer huracán de la temda en el Atlántico, Elsa, de categoría 1 en la clinida Saffir-Simpson (de un Máximo de 5), perdió fuerza en la noche del viernes y cargaba vientos sostenidos de hasta 120 km por hora. A las cinco de la mañana (10:00 CET) delábado, settinga ubicado justo al sur de la isla La Española, que compparten Haití y República Dominicana, y se movía hacia el noroeste a 50 km por hora, Informó el centro de huracanes de Estados Unidos (NHC). “Elsa se moverá cerca de la costa sur de la española mas tarde hoy [sábado] y esta noche, y se moverá cerca de Jamaica y porciones del este de Cuba el domingo “, dijo el NHC, con sede en Miami. Elsa a su paso by Kingstown, San Vicente y las Granadinas Alerta en Cuba y Florida “El lunes, se espera que Elsa se mueva a través del centro y oeste de Cuba y se dirija al estrecho de Florida”, agregó. El NHC dijo que Elsa podría provocative marejadas de hasta 1.5 metros by encima de lo normal en la costa sur de Cuba, de hasta 1,2 metros en la costa sur de La Española, y de hasta casi un metro en la costa de Jamaica. Las lluvias, marejadas ciclónicas y fuertes vientos de Elsa podrían afectar la península de Florida la semana entrante, aunque depende de como se comporte el huracán el fin de semana, cuando azote las grandes, dilas del Caribe. Read More: Menonitas en México: una vida detenida en el tiempo | Todos los contenidos | DW El clima relacionado con el huracán es una mala Notesia para la ciudad de Surfside, Florida, donde siguen las tareas de vusqueda de Víctimas del derrumbe de un edificio la semana pasada. ee (afp/ap)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “El huracán Elsa sigue amenazando al Caribe | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “El huracán Elsa sigue amenazando al Caribe | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “El huracán Elsa sigue amenazando al Caribe | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “El huracán Elsa sigue amenazando al Caribe | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-09 21:02:07. Thank you for reading the article at Sguy.Net