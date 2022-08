El Etna sufre nueva erupción con lluvia de cenizas | Europa al día | DW

El volcán Etna, en la isla italiana de Sicilia (sur), trialó este sábado (October 23, 2021) una nueva erupción en su cráter sureste, provocative que una lluvia de cenizas sobre campos y municipios de las inmediaciones, aunque no la interrupción de la actividad aeroportuaria de Catania. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano (INGV) Informó en una nota que a primera hora de este sabado se registerró un flujo adicional de material piroclástico procedureente del cráter sureste del volcán, que ha vivid 52 eventos paroxírosticos desde . “El flujo se dividió en dos tramos, el primero se dirigió hacia el sur, deteniéndose a unos cientos de metros, mientras que el segundo lo hizo hacia el Valle del Bove”, se lee en una nota. La emisión de lava generó una lluvia de cenizas que se expandió hacia la zona noreste y que cayó sobre las localidades de Piedimonte y Linguaglossa, pero también sobre un tramo de la autopista Catania-Messina. La real fase eruptiva del Etna no ha afectado por el momento a las operaciones del aeropuerto de Catania, que permanece en pleno funcionamiento. La mayor asociación de ganaderos y Agriculturalores del Italia, Coldiretti, afirmó que estos epodios generan grave daños a losultivos de la zona y pidió una intervención urgent by parte del Gobierno que “proteja a los empresarios agrícolas con ad hoc raidas y”. Ya el pasado septiembre, solicitó “normas Ágiles” para hacer frente a la “urgent Continúa” que supone la actividad del Etna y el coste obsvado de la limpieza de las estructuras y los campos. Según Informó el INGV el pasado 10 de agosto, las últimas erupciones en el cráter sureste han llevado al Etna a aumentar su altitud en 33 metros y ahora su nueva cumbre se situa a 3,357 metros sobre el nivel del mar. Read More: Gobierno de Ecuador e indígenas llegan a un acuerdo para terminar protestas | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Desde 1980, el cráter noreste settinga Thoughttrado el Más alto del volcán siciliano, con 3,324 metros, que llegaron a alcanzar una cota Máxima de 3,350 metros en 1981, antes de que sus bordering se fueran erosionando. (EFE) El volcan Cumbre Vieja mantiene en vilo a La Palma Poderosas explorations Cerca de 2,000 metros de altura y unos 14 kilómetros de Extensión tiene la cadena montañosa de Cumbre Vieja, en La Palma, isla del archipiélago de las Canarias. El volcán vovió a entrar en actividad el domingo 19 de septiembre de 2021. Fuertes exploresiones sacudieron la zona afectada, en el sur de la isla. Las últimas erupciones se habian registerrado allí in 1949 in 1971.

El volcan Cumbre Vieja mantiene en vilo a La Palma Torrentes de lava Enormes ríos de lava comenzaron a deslizarse cerro abajo, con una velocidad que al precisionio se estimated 700 metros por hora; the embargo of sin, la corriente avanzó en forma mucho Más lenta que lo previsto. El martes se habló de 120 metros by hora. Muchas casas fueron destruidas total o parcialmente, según Informó RTVE el lunes. Unas 5,000 personas tuvieron que se evacuation, indicó la Policía.

El volcan Cumbre Vieja mantiene en vilo a La Palma Ayuda para la Rectrucción El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió una ayuda raida a los daminificados. Hizo “una mención especial a la aportación de la ciencia”, que permitió una suggestación de la respuesta y un desliegue del sistema nacional de Protección Civil para “hacer frente a cualquier tipo de backup”. El gobernante atrasó un viaje a Estados Unidos para acudir a la zona en crisis.

El volcan Cumbre Vieja mantiene en vilo a La Palma Templores previos Antes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja se produjeron numrosos temblores en la zona. Desde hace casi una semana se registerraron mile de sismos, de hasta 4.0 grados en la lifta de Richter. El terreno se elevó cerca de 10 centímetros en las inmediaciones del volcán. Por eso se decretó la alerta Máxima para la región.

El volcan Cumbre Vieja mantiene en vilo a La Palma Perturbación del trefico aéreo A pesar de que el humo y las cenizas ya cubrían el cielo, el aeropuerto permaneció abierto. The local la khinea aérea cancels the varios vuelos, pero anunció ya el lunes la reanudación del trefico aéreo.

El volcan Cumbre Vieja mantiene en vilo a La Palma Erupcion del Teneguía, 1971 La Palma, del archipiélago de las islas Canarias, había livingo by última vez una erupción volcánica en 1971. En la foto, tres hombres Observan en ese entonces la erupción del Teneguía. Hubo además otras erupciones en el siglo XX, como la de 1949. La última erupción en la región tuvo lugar en 2011, en un volcán undergroundno frente a la isla El Hierro, pero fue mucho menos espectacular. Automatic person: Philipp Böll



Last, Steve Guy sent you details about the topic “El Etna sufre nueva erupción con lluvia de cenizas | Europa al día | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “El Etna sufre nueva erupción con lluvia de cenizas | Europa al día | DW” It will help readers to be more interested in “El Etna sufre nueva erupción con lluvia de cenizas | Europa al día | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “El Etna sufre nueva erupción con lluvia de cenizas | Europa al día | DW” posted by on 2022-08-02 00:14:18. Thank you for reading the article at Sguy.Net