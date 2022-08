Los casuarinas, grandes y peligrosas aves que son Capes de provocation heridas mortales, habrían sido criados por seres humanos hace al menos 18,000 años, según sugiere una nueva Invesación publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences. Los humanos que challengeaban en el Pleistoceno reclectaban los huevos de estas gigantescas aves para criarlos, un comportamiento “que se produce miles de años antes de la domesticación del chalk”, dijo la autora major del estudio Kristina Douglass. A veces coirados como “modern dinosaur”, los casuarios no se parecen a los poll, pero compparten una característica con los gansos: los Recogén nacidos deciden que lo primero que ven es su madre, lo que habría seekado su crianza . Un ave peligrosa y mortal Capaz de alcanzar 1.8 metros de altura y pesar 54 kg, el casuario es conocido por ser agresivo, territory y peligroso si es que se siente amenazado: “No se trata de un ave pequeña, sino de un ave enorme, intratable y no voladora que puede destriparte, agrego Sus patadas y sus garras son capacity de generar grave heridas que han causado la muerte de seres humanos. “Tienen unas garras realmente grandes, de 10 cm de largo. Y si se sienten amenazadas, las utizarán”, advirtió Douglas. Un análisis a las Cáscaras de huevo en Nueva Guinea Los Invesadores se “sumergieron” en las selvas Tropicales montañosas de Nueva Guinea para encontrar respuestas. Ahí hallaron los restos de Cáscaras de huevo que, luego de análisis posteriores, sugieren que los livesantes de ese entonces no solo usaban los huevos como alimento, sino que también para criar a las aves hasta su etapa Adulta. Read More: Cuba: fallece presidente del conglomerado económico GAESA | Cuba en DW | DW Esta ave alimenta precisionmente de frutas vive en Australia y en Nueva Guinea. Specificmente en Nueva Guinea, losing to casuarinas represented vaioso un recurso. Las plas, huesos, carne y huevos son apreciados por los livesantes de la isla que aún los comercializan. Editado by José Ignacio Urrejola

Last, Steve Guy sent you details about the topic “El ave más peligrosa del mundo era criada por humanos hace al menos 18.000 años | Ciencia y Ecología | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “El ave más peligrosa del mundo era criada por humanos hace al menos 18.000 años | Ciencia y Ecología | DW” It will help readers to be more interested in “El ave más peligrosa del mundo era criada por humanos hace al menos 18.000 años | Ciencia y Ecología | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “El ave más peligrosa del mundo era criada por humanos hace al menos 18.000 años | Ciencia y Ecología | DW” posted by on 2022-08-13 08:23:17. Thank you for reading the article at Sguy.Net