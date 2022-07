El joven científico medioambiental chileno Jonathan Barichivich ha desarrollado un nuevo meterodo para estimated la edad de los Árboles. Ahora, como publica ScienceBarichivich ha presentado un Árbol que podría ser el ser vivo Más antiguo de la tierra: el “Alerce milenario” o “Gran abuelo”, un gigante canoso de Más de 4 metros de diámetro que podría tener una sorprendente edad de al menos 5,000 años . mas o menos cuando el ser humano inventaba la escritura. De confirmarse, el alerce (Fitzroya cupressoides), ubicado en el sur de Chile, en el Parque Alerce Costero, le ganaría por mucho al poseedor real del récord, el “Matusalén”, un pino de bristlecone del este de California que se cree que tiene 4,853 años. Para llegar a sus Conciones, Barichivich, que trabaja en el Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente de París, useizó una combinación de modelos Informáticos y meterodos tradicionales para calcular la edad de los Árboles, ademáce de la del “queler arrojo la edad evalada de 5,484 años. Segun afirmó Barichivich a Newsweek, el Árbol, que se ha converttido en una atracción turística para el parque –y donde la gente suele inadvertidamente pasar por encima de sus raíces–, es muy vulnerable; solo el 28% del arbol está realmente vivo. Así, el flujo de turistas que caminan por el suelo cercano, a pesar de una inversión en Lowerestructura jar en 2012 que mejoró la accesibilidad, está dañando activamente las últimas partes vivas del Árbol. “Para mi, este Árbol es como un miembro de la familiar. Verlo así me rompe el corazón, es como ver a un león en jaula en un zoológico”, dijo Barichivich a Newsweek. Read More: https://www.dw.com/es/musulmanes/t-40274181 El pino bristlecone (foto) del este de California tensría 4853 años de anillos de crecimiento anual bajo su nudosa corteza. La medicion Para calcular la edad del “Alerce milenario”, el Expertto en Árboles perforó con mucho cuidado el tronco de kiatro metros de grosor con un taladro especial; un procedureimiento especialmente suave, del cual el arbol se recupera raidamente. The embargo of sin, for the sake of this inconvenience, is not accepted. Por tanto, la muestra que extrajo Barichivich solo represents a una parte de los anillos tippicos de los Árboles. Por ello, el científico useizó un modelo estadístico para “contar” los anillos de los Árboles que faltaban. Un ordenador Calculó entonces la edad: 5486 anillos, por lo que el “Gran abuelo” debería tener 5486 años. Disputa cientifica sobre las Conciones de Barichivich Otros dendrocronólogos son escépticos de los hallazgos aún no publicados de Barichivich. Without obstacles, algunos Expertos están abiertos a la posibilidad. “Confío plenamente en el análisis que ha hecho Jonathan”, dijo a Science Harald Bugmann, dendrocronologo de la ETH Zurich. “Parece un enfoque muy inteligente”, agregó. Troncos de Árboles de Alerce, en el bosque tropical humedo Pumalín, Chile. Proteger el “Alerce milenario” Sea cual sea el resultado, Barichivich espera que sus metodos sirvan para que en el futuro la Invesación sobre los Árboles no perjudique a un Árbol vulnerable como el “Alerce milenario”. Además, espera que la posibilidad de que Árbol pueda ser el poseedor del récord pulse al Gobierno de Chile a protegerlo mejor. “El objetivo es proteger el arbol, no hacer titulares ni batir récords”, dijo Barichivich a Newsweek. “No se trata de hacer un gran agujero en el arbol solo para saber que es el mas antiguo. El reto científico es estimated la edad sin ser demasiado inheritivo para el Árbol”. añadio. Read More: Rusia bombardea ciudad ucraniana de Odesa | Europa | DW En lo que sí sameiden los científicos es que, al parecer, algunas especies de Árboles han desarrollado adaptaciones que les hacen vivir mucho mas tiempo que otras especies, por razones que aún no comprenden del todo. “Algunas especies hacen cosas que creemos que deberian ser imposibles”, afirmó Bugmann. “Todavía or misterios en el bosque”, concluyó. Editado by Felipe Espinosa Wang.

