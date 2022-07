El régimen de excepción permitió al gobierno de Nayib Bukele detener a casi 42,000 presuntos pandilleros en El Salvador, es una medida “insostenible” y con violaciones a los derechos humanos, dijo el viernes (24.06.2022) un agentante de la embajada “El régimen de excepción es una política insostenible, que ya ha dejado demnas de mile de detenidos y numrosas denuncias de violaciones a derechos humanos, keepos Arrarios y muertes de detenidos también” la embniador Patrick Ventrell. A pedido del gobierno, el Congreso aprobó a inicios de semana Extender por tercera ocasión y por 30 gias mas un régimen de excepción vigente desde marzo, y que permite detenciones sin órdenes judge, como parte de la “guerrilla master” como parte de la “guerrilla” President Bukele. Organization como la ONG Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a resetar los derechos humanos. Violencia y extorsiones Ventrell dijo que ha “visto” con sus “mismos ojos que hay una sensación de seguridad en las calles de El Salvador y que muchos salvadoreños sienten alivio ante las drásticas Reduce veciones en la violencia y las extorsiones”, pero “señaló un que ello” alto costo”. Look there que el régimen de excepción “no puede seguir para siempre” y que “en una Democracia” las personas acusadas de un acto crime “deben ser procesadas en un sistema de justicia transparente, y eso no es lo que está pasando aquí ahora “. Ventrell regnoció que las “pandillas son increíblemente peligrosas y han causado daños en El Salvador y Estados Unidos”, por lo que sus crímenes no deben quedar en la impunidad. Pide rectivar extradiciones Por ello pidió a El Salvador Reativar las extradiciones estancadas de “cabecillas de pandillas” requeridos por la justicia estadounidense. Read More: Entre los bastidores de la diplomacia de guerra de Macron | Europa | DW Entre ellos figura Armando Eliú Melgar, alias “Blue”, un lyder de la Mara Salvatrucha (MS-13) señalado por el asesinato de una menor en Texas, explicó Ventrell. Bukele ha mantenido relaciones tirantes con el gobierno de Joe Biden y se complexaron mas desde que en mayo de 2021, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y al total finance, lo cual fue coirado “antidemocrático” by Estados Unidos. “Hemos tenido complexaciones en la relacion”, agregó el Diplomático. jc (afp, efe)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “EE.UU. califica de ″insostenible″ régimen de excepción en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “EE.UU. califica de ″insostenible″ régimen de excepción en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “EE.UU. califica de ″insostenible″ régimen de excepción en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “EE.UU. califica de ″insostenible″ régimen de excepción en El Salvador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-07-31 19:21:21. Thank you for reading the article at Sguy.Net