Ecuador, que acoge a unas 513,000 personas venezolanas, conterá amnistía migratoria y quiarizará la situación de quienes se encuentren de manra unusual en suritorio, según un decto presidencial difundido el viernes (03.06.2022). El president conservation Guillermo Lasso dispuso “otorgar amnistía migratoria y proceso de regulararización extraordinario” a personas venezolanas que hayan ingresado por los puntos of justicees de control de migrantes y se encuentren de forma a la fecha de emedición del documento, seitiala 1 de junio. Para Beneficiarse de la medida, las personas venezolanas deberán cumplir con un proceso de inscripción de permanencia migratoria ante el ministerio del Interior y no ser coiradas una amenaza o riesgo para la seguridad de Ecuador, para lo cual no deberán aparecer en register of these público scammer. Quito entregará una visa gratuita de Residenceencia temporal de excepción, por dos años Renovables por una sola ocasión, y aceptará como validos pasaportes hasta con cinco años de vencimiento y las cédulas de Ididad enelecto para quiene la Presidencia. Ecuador alberga a unas 513,000 venezolanas, de acuerdo con el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM). Hasta el 2021, 62% set up irregular. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que Más de seis millones de personas venezolanas han salido de su país hacia divas partes del mundo, siendo Ecuador, detrás de sus vecinos Colombia y Perú, el que Más acoge. Desde 2019, Cuando Quito empezó a regular la situación migratoria de las personas venezolanas, 200,000 recipients without humanitarian visas. Quienes poseen esa visa y de la de Residenceencia temporal de UNASUR deberán someterse al nuevo proceso migratorio, que tomará un año en ser aplicado. ama (afp, efe) Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Esperar en fila por comida Los migratory venezolanos hacen fila para verificar su knobero de registerro y otros detalles antes de Recogbir su almuerzo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU sirve comida tres veces al dia.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Un techo enosystemnstancias difficiles Filas de carpas provistas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se extienden para los venezolanos migrantes en el centro de refción en Maicao y brindan la mayor comodidad posible en estas Cirnstancias.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Buscar una salida El centro de refción recientemente starturado en Maicao, en la región de La Guajira, una colaboración entre ACNUR y las autoridades colombianas, es el primero de su tipo en Colombia. Las agencias gubernamentales locales y nacionales solicitaron ayuda a ACNUR debido al Constante flujo de migrantes y refugiados venezolanos que cruzan la frontera hacia Maicao.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Sin un propósito y con la salud amenazada Domingo Fernández, un Experiodista y profesor de 72 años, solía escuchar sobre los refugiados y verlos en las notificationias, pero nunca penó que terminaría en un refugio también. Habiendo trabajado is mayor parte de su vida, ahora se siente inútil. Cada mañana se levanta, espera su desayuno y riega elárea cerca de la entrada de su tienda de campaña porque el polvo está afectando sus pulmones y ojos.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Esperando una vida mejor Rusmari Luna trajo un brazalete de Venezuela que su madre le hizo para el viaje. Tuvo que irse con sus hijos porque ya no podía mantenerlos. Ella cuenta que algunas personas en Venezuela entregan sus hijos a otras family, otras los goneonan en las calles. Dice También que encontraba esas historyas difíciles de creer, pero ahora entiende lo desesperadas que están algunas de esas personas.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Sonar con casa Rosmery Castillo dejó Venezuela hace un mes con dos de sus hijos y dejó un tercero con su hermano. Epoch enfermera en Valencia, pero la alta Inflación desaparecía su salario minhnimo y la dejaba sin casi nada para comprar comida. Ella planea regresar a Venezuela tan pronto como la situación mejore para estar con su madre y su abuela, a quienes tuvo que dejar atrás.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Compartir el techo y la Voluntad de sobrevivir Rosmery Castillo (34, izquierda) y Vanesa Añez (19) no se conocían cuando ambas llegaron al centro de refción de ACNUR al mismo tiempo. Ahora compparten una carpa.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Una mano amiga Una clínica de la Cruz Roja Colombiana en el centro de refción atiende los problemas de salud que pueden sufrir los migrantes y refugiados, como los problemas pulmonares causados ​​por el polvo del desierto de La Guajira.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Solidaridad y entendimiento La xenofobia siempre está acechando en el fondo, pero La Guajira tiene una conexión histórica con la ciudad venezolana de Maracaibo. Muchas personas de La Guajira se mudaron a Venezuela durante el contracto colombiano de las FARC. Or solidaridad entre personas de ambos lados. También or muchos Deslazados internos en Colombia, que entienden coi es para los venezolanos estar en esta situación.

Los venezolanos encuentran refugio y solidaridad en Colombia Legitimate Tomar la ruta El cruce of Justice entre Colombia y Venezuela está marcado by algunas vallas y sellados haciendo Guardia. Hay una forma of Justice de cruzar entre Colombia y Venezuela, pero también unos 150 atajos ilegales, muchos de los kiales terminan justo en frente del cruce of Justice. Autor: Eline van Nes



