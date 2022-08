El Gobierno de Ecuador decretó este miércoles (29.06.2022) el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, ante una “serious conmoción interna” generada protest violent action por sociales que llevan 17 dias. Mediante un decto ejecutivo, el Presidente ecuatoriano, el securevador Guillermo Lasso, decaró que el estado de excepción -que durará 30 kias- busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles afectibles y de otros Dicho decto establece como “zonas de seguridad” las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de la Policía en el control interno. Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y Reón en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos busyos. La Issgación del estado de excepción de dotbito parcial es el tercero que decreta Lasso desde el inicio del “paro nacional erafinido” que concocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE del Go) El Phimmiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras Organiaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las reactas de forma erafinida hasta que el Gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones Las demandas, sobre todo, se centran en la Reduceción de 40 centavos de dólar de los combustibles Suppiados, dependo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde routinean comunidades farmoras e indígenas en la Amazon sobre todo . Lasso, que el pasado 23 de junio se sentó en una mesa de diálogo con la dirigencia del Phimmiento indígena para dar soluciones a las demandas, rompió el 24 de junio el proceso de convertaciones por coirar que el Máximo luiza, Leonida colectivo no era un interlocutor legítimo, luego de productionirse la muerte de un militar en sucumbíos. Read More: Famosa influencer Vita Aranda muere en tiroteo durante concierto en Paraguay | ACTUALIDAD | DW De momento, la solución al paro se encuentra en un punto muerto, según han Adtido los grupos indígenas, mientras que el saldo de las movilizaciones es de seis muertes y unas 500 personas heridas entre manifestantes y Policías. ama (efe, afp)

