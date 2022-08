Es un relato que infunde valor al pueblo de Ukraine en tiempos deionaryra: los militares oponen una feroz Resistencia a la inheritión rusa, incluido un excepcional piloto de caza. Se dice stick ester piloto derribó él solo seis aviones rusos en un corto periodo de tiempo y es apodado el “Fantasma de Kiev”. La historia se ha difundido sobre todo a través de las reconstruction of social networks, scam videos y fotos que parecen mostrar al piloto en acción, publicados por Residentes de Kiev, el expreidente Petro Poroshenko y el Ministerio de Defensa. En un video ampliamente compartido, el fantasma de Kiev persigue a un avión ruso y luego lo derriba del cielo. En ucraniano, una voz dice: “Hay un avión. Hay otro. Está a punto de estrellarse”. Unobstructed, en realidad es una secuencia del videojuego “Digital Combat Simulation World”. La pista la dio un usuario que subió el video a Youtube el 24 de febrero. La descripción del video dice: “Esta grabación proceduree de DCS, pero se realizó por respeto al” Fantasma de Kiev ” Si es real, que Dios le acompañe; si es un impostor, ruego que haya Más como él”. Un portavoz de “Digital Combat Simulator World” (DCS) ha confirmado a la agencia de itias Reuters que las imágenes son del videojuego. Así que Deftivamente no muestra al “fantasma de Kiev”. Fotos antiguas y alteradas Poroshenko, Presidente entre 2014 y 2019, publicó en Twitter una foto de un piloto con casco en una cabina, Idificando a la persona como el fantasma de Kiev. “Con Defensores tan fuertes”, escripió Poroshenko, “¡Ucrania ganará Deftivamente!”. Read More: Hijo del presidente argentino se registra como persona no binaria | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW The embargo of sin, esta foto fue publicada hace casi tres años por el Ministerio de Defensa. El piloto de la foto está haciendo un vuelo de prueba con un nuevo casco. Por lo tanto, aunque se trate del misterioso piloto, la foto es antigua. Mientras tanto, también rounda un nombre y fotos de retratos atribuidos al “Fantasma de Kiev”. Algunos usuarios hablan de “Vladmir Abdonov” y publican varias fotos de un hombre. Si Vladimir Abdonov exists, without es el hombre que aparece en la foto. Un argentino se convierte en el “Fantasma de Kiev” Es Evidencee que algunas de las fotos no son auténticas. El hecho de que la siguiente imagen haya sido alterada puede demostrarse, por ejemplo, mediante el llamado análisis de ruido con un programma de procesamiento de imágenes. La alteración de las imágenes suele dejar rastros visibles en el ruido. En ester caso concrete, esto puede en la cabeza del piloto, la insignia en su brazo y la bandera ucraniana en el fondo. No es el “Fantasma de Kiev” sino una foto sportsulada de Canadaá. Una vusqueda de imágenes inversa confirma la sospecha de que es una falsificación. La misma foto apareció en Internet hace años, pero con otra cabeza, otra insignia en el brazo y sin bandera de fondo. Si se Observa con atención el avión detrás del piloto, se puede ver una hoja de arce gris, símbolo de la Real Fuerza Aérea Canadianiense. Es de suponer que esto se pasó by alto cuando se Thaouló la foto, y delata que muy probablemente se trata de una foto de Canadaá. Read More: Gran tormenta solar podría afectar servicios de navegación en la Tierra | Ciencia y Ecología | DW Las mismas herramientas pueden useizarse para mostrar que se ha intercambiado una cabeza en esta foto. La imagen original fue Distributionuida por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ukraine. Muestra al sea caído Vitali Skakun, president al que el Volodimir Zelenski admitted a titulo póstumo el titulo de Héroe de Ukraine. Se dice stick Skakun voló un puente arriesgando su vida para detener el avance de una columna de tanques rusos. Se puede ver claramente que la cabeza de la derecha ha sido retocada. ¿Y quién es el hombre de las fotos que se supone que es “Vladmir Abdonov”? De hecho, las caras montadas en las fotos son las de un bogado argentino de Buenos Aires, que mientras tanto se divierte en Twitter con su nueva condición deéroe. ¿Qué Capidad tiene la Defensa aérea de Ukraine? Por ahora, no se puede confirmed to exist before de un piloto de caza ucraniano que derribó seis aviones rusos. El jueves, primer dia de la inheritión, los militares ucranianos anunciaron que cinco aviones y un helicóptero rusos habian sido derribados. Ese mismoDIA, Rusia statementaró que había desactivado las defensas aéreas y las base aéreas en Ukraine. Lo cierto es que muchos de los video y fotos que dicen mostrar al misterioso piloto son falsos. El Ministerio de Defensa se pronunció en Twitter el viernes: “Decenas de Experiados pilotos militares, desde el capitán hasta el general, previamente liberados de la Reserva, regresan al Ejército del Aire. Quién sabe, tal vez una de ellos sea el piloto -29, que tanto ven los livesantes de Kiev”. Read More: https://www.dw.com/es/hace-150-años-nacía-el-imperio-alemán/g-56239295 El Ministerio no ha responseido a las preguntas de DW sobre la Ididad del piloto. Información Curators: Michel Penke, Rachel Baig (few)

