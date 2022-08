Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Salı günü yapılan açıklamada, yeni koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 hastalığında görülenlere benzeyen semptomlara sahipoan iradanerin dokörin doköra.köra. Fransız yetkililer ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflammatory drugs, yani steroid dışı iltihabi reaksiyonu önleyici ilaçların COVID-19 tedavisinde olumsuz etkileri olabileceği huyarısını yapmıştı. İbuprofen dışında bu gruba giren ilaçlara bir diğer örnek ise aspirin. Haftalık tıp dergisi The Lancet’de yer alan bir çalışma, ibuprofen gibi non-steroidal anti-inflammatory drugs ilaçların aynı zamanda yüksek tansiyon veya diyabeti olan COVID-19 hastaları için ek bir risk oluşturabileceği hipotezine yer vermişti. Çalışma enfeksiyonu kötüleştiren bir enzimin artış gösterdiği hipotezine yer Veriyordu. Bunun ardından hafta sonunda Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran kamuoyunu konuyla ilgili Uyarmıştı. “Paracetamol tercih edilmeli” DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de kendisine konuyla ilgili yöneltilen sorular üzerine bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü “bu süre zarfında ise doktora danışuprofririne terlanirine et alan kişletirin. Lindmeier sağlık uzmanlarının hastaya ibuprofen vermesi halinde ise “Elbette bu onlara kalmış bir şey”. Tedavilerinde halihazırda bu tip ilaç kullanan hastaların ise “doktorlarına danışması gerektiğini” belirtti. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier Fotoğraf: WHO Lindmeier paracetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza huyulması gerektiğinin altını çizdi ve doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğu konusunda huyardı. Son durum ne? Dünya capında 180 bin kişiye bulaşan yeni koronavirüs, şimdiye dek 7 binden fazla can aldı. Virüs birçok kişide sadece hafif semptomlara neden olurken, zaman zaman zatürreye, bazı vakalarda ise çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor. DSÖ sözcüsü Lindmeier iki DSÖ çalışanına da koronavirüs bulaştığını huyurdu. Sözcü yüzlerce çalışanın bu edenle evden çalıştıklarını kaydetti. DSÖ, basın toplantılarını da virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Hastaneler koronavirüse nasıl hazırlanmalı? To watch this video, please enable JavaScript and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video AFP, dpa / BW, HS © Deutsche Welle Türkce

