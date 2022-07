Dövizdeki yükseliş durdurulabilir mi? – DW – 11.05.2022

Türk Lirası’ndaki değer kaybı sürüyor Fotoğraf: Getty Images / AFP / Y. Akgul Ekonomi yönetimi bir yandan kamu bankaları kanalıyla döviz satarak kuru durdurmaya çalışırken, öte yandan da dövize erişimi kısıtlamak için, neredeyse her gün yeni bir karar çıkartıy. Tüm bu çabalara rağmen Mayıs ayının ilk haftasında TL’nin değer kaybı yüzde 4’ü aştı. Swap hariç net döviz rezervleri eksi 47 milyar dolara inmesine rağmen müdahale için çok yoğun döviz satışları devam ediyor. Bankacılık kaynakları geçtiğimiz Cuma günü 1,2 milyar dolar, Pazartesi günü 1.5 milyar dolar, Salı günü ise 2 milyar dolara yakın döviz satılarak kura müdahale edildiğini hesaplıyorlar. Buna karşılık Nisan’da bir ayda toplam 0.9’luk artışa karşılık, son üç gündeki TL’nin değer kaybı yüzde 4’ü aştı. Bu kayıp “artık kurları durdurmaya güçleri yetmediği” gerekçesiyle, önümüzdeki günlere ilişkin tedirginliği artırıyor. Bu arada piyasalarda, bayram tatili nedeniyle piyasanın kapalı olduğu günler ve hemen bayram ertesinde satılan döviz miktarının da 4 milyar doları aştığı konuşuluyor. Dovize fren artık tutmuyor, peki neden? Özet olarak geçtiğimiz haftadan bu yana kura müdahale için satılan döviz miktarının 8-9 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık bu döviz satışlarının rezervlere etkisi ise henüz tam olarak netleşmedi. Geçtiğimiz hafta sonunda rezervde ciddi gerileme görüldüğü, bu haftaki satışların, yüzde 40’a çıkan ihracat döviz devirlerine bağlı olarak belirlenecek rezerv etkisinin ise haftni sonunda be. Gazeteci Erdal Salam Fotoğraf: Privat Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası dolar endeksindeki yükseliş tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinde önemli değer kayıplarına yol açtı. Türkiye ekonomisinin ise kurların yükselmesine -Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının çıkaracağı büyük fatura nedeniyle- tahammülü yok. Bu nedenle kamu bankaları aracılığıyla müdahaleye devam ediliyor ama artık kurlar istendiği ölçüde frenlenemiyor. Doviz erişimini kısıtlayıcı adımlar neye yol açıyor? Bu nedenle döviz alımını kısıtlama çabalarına yoğunluk verifylmeye başladı. Geçtiğimiz Salı günü Reuters3 ayrı banka yöneticini kaynak göstererek, BDDK ve Merkez Bankası’n bankn bankalardan, “kurumsal döviz işlemlerini saat 10.00 ile 16.00 arasında yapmalarını istedikleri” haberini yayımladı. Read More: https://www.dw.com/tr/i̇srail/t-19035599 Araştırdığımızda bu isteğin Bankalar Birliği kanalıyla değil, tek tek bankalar aranarak sözlü olarak iletildiğini öğrendik. Aynı kurumlar geçtiğimiz hafta içinde de bankalardan dijital platformlarında hatırlı müşterilerine tanıdıkları döviz alım satım işlemlerini kapatmalarını istemişlerdi. Bankalar Birliği, müşterileri açısından sakıncalarını belirterek kararın kaldırılmasını istedi ama kabul edilmedi. Aslında uzun süredir dövize storybi frenlemek için, bankalar ve büyük ithalatçılar bazında tek tek temasa geçilerek, döviz storybinin kontrol edilmeye çalışıldığını biliyorduk. Bankalardan, özellikle verdikleri kredileri döviz alımı yapılmasını engellemek için çok sıkı kontrol etmeleri isteniyor. Bu arada son günlerde iş çevrelerinden yoğun olarak “alacağımız dövize giderek daha fazla müdahale geliyor, üretim ve ticareti engellemeye başladı” şikayetleri gelmeye başladı. Hükümetin “Cari fazla vereceğiz” vaadi tutacak mı? Peki, ekonomi yönetimi, açıkça bir hukuki kısıtlama getirmeden, dövize erişimi kısıtlayan kararlarıyla bir sonuç alabiliyor mu? Bankacılar dövize talepte bulunanların bunu “öyle ya da böyle” temin edeceklerini, zaten bu durumun yaşandığını belirtiyorlar. Buna karşılık bazı bankacılar, bu yolla kurları tutmak mümkün olmadığı gibi, aksine bir etki yaratıldığı görüşündeler. Bu kararlar nedeniyle yayılan telaş” havası nedeniyle, iş”letmelerin bir an önce döviz almak istediği, döviz storybinin öne çekilmesine honey neden olduğunu söylüyorlar. Konuştuğumuz bankacılar, cari açığın küresel energyji ve emtia fiyatları nedeniyle çok büyüdüğünü, hükümetin “Cari fazla vereceğiz” demesine karşılık bu yıl sonunda en azrkülölölar doleko. Ödenecek dış borçlar, küresel Finansman imkanının iyice zorlaşmasına ek olarak artan cari açığın dövize storybi doğal olarak artırdığı görüşündeler. Hükümetin son “ucuz konut kredileri” kararı gibi, storybi artırarak ekonomiyi büyütecek yeni kararlar alması halinde cari açığın çok daha yüksek olacağı, bunun da kurlar ücerindekies bere art. Serbest piyasaya aykırı bu kararlar neye yol açar? Ekonomi politikalarındaki yanlışlığın hâlâ kabul edilmediğini hatırlatan bankacılar; artan kur baskısına, faiz oranlarında yüklü artırımlar yapmadan karşı koymanın giderek imkansızlaştığı görüşünde. Faiz artışından artık umutlarını kestiklerini kaydeden bir bankacı, “Belli ki yanlışa devam edilecek; her geçen gün yeni dövize erişimi kısıtlama kararı bekler olduk”. Aslında serbest piyasa ekonomisinin işleyişine aykırı olarak nitelendirilen bu kararların, Türkiye’ye borç verenleri olumsuz etkilediği gibi, içerideki döviz paniğini artırdığını rahatlını rahatlı Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduat nedeniyle bozdurulan dövizler ile ihracatçı dövizlerini, şimdiye kadar kuru tutmak için harcadı ve bitirdi. Yeni bir döviz girişi ya da yüklü miktarda swap temin edilmediği sürece, sadece turizmden gelecek dövizlerle artan toplam döviz Truyenbinin karşılanması mümkün görülmüyor. Kura müdahale için harcanabilecek rezerv miktarının da 30 milyar dolara kadar düştüğü biliniyor. Özetle; yeni döviz kaynağı yaratılamadığı ya da TL’nin değerini, yani faizleri artırıp dövize talep kısılmadığı sürece, önümüzdeki günlerde kurları tutmak mümkün olmayabilir.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Dövizdeki yükseliş durdurulabilir mi? – DW – 11.05.2022❤️️”.Hope with useful information that the article “Dövizdeki yükseliş durdurulabilir mi? – DW – 11.05.2022” It will help readers to be more interested in “Dövizdeki yükseliş durdurulabilir mi? – DW – 11.05.2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Dövizdeki yükseliş durdurulabilir mi? – DW – 11.05.2022” posted by on 2022-07-28 18:52:45. Thank you for reading the article at Sguy.Net