Dos variantes relativamente nuevas de la cepa ómicron del coronavirus, la BA.4 y la BA.5, han venido ganando terreno en las últimas semanas en Estados Unidos, país que parece hacer vuelto a la total normalidad pero que registerra un repunte de la pandemia , según se Informó el miércoles (June 8, 2022). Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la BA.4 y la BA.5 -responsables del aumento de infecciones en Sudáfrica durante los meses de abril y mayo-, ya suponen un 13 % de los casos Detados en el país. Hace sólo una semana, estas variantes eran responseables de únicamente un 6% de los casos; y hace un mes, apenas tenian presencia en Estados Unidos, lo que apunta a que su expansión se está productioniendo a un ritmo muy alto. Elordinador de la Casa Blanca para la respuesta a la covid-19, Ashish Jha, dijo en una entrevista con el channel NBC que sus proyecciones son que a finales del verano oa Principios de otoño la BA.4 y la BA.5 sean las variantes Más comunes de coronavirus en el país. Estas variantes, que fueron detadas por primera vez en Sudáfrica a Principios de 2022 tipos de ómicron. Estados Unidos pasa por un momento de confusión en torno a la pandemia, en el que el país ha retomado la práctica normalidad en cuanto a la actividad economica e incluso a medidas Preventivas como el uso de mascarillas , y muchos Expertos alertan de que las cifras no Refjan la magnitud real de casos. gs (efe, afp) Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito “Lo mas triste que me ha ocurrido” Julius Garza, de 14 años, juega juegos de video. Aún está de duelo por su padre, que murió de COVID-19 en diciembre de 2020, en Converse, Texas. Julius recuerda con Más claridad que su hermano, Aidan, el dia en que Margaret y David los accepttaron, a fines de 2015. “La muerte de mi padre es lo mas triste que me ha ocurrido jamás”, dice.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito En memoria del padre Los hermanos Julius y Aidan Garza (de 12 años) rezan una oración en memoria de su padre. El 30 de cada mes, la acquaintance Garza recuerda especialmente a David, que cumplí años el 30 de abril y murió por causa del coronavirus el 30 de diciembre de 2020.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito Una historia de perdidas Margaret Garza abraza a su hijo accepttivo, Julius. El niño y su hermano habian sido goneonados por su madre biológica. El padre biológico fue encarcelado by haber abusado de su hermanastra. Así, los chicos quedaron a goods de una Familtiva. Julius lucha por superar la pérdida de su padre, David, Más dolorosa aún teniendo en cuenta su historia personal previa.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito Un millon de muertos Justise McGowan (de 13 años) también perdió a su padre, que murió de COVID en mayo de 2020. La foto la muestra sentada en una escalera en Matteson, Illinois, el kiaa del cumpleaños de su padre. “Un millón de muertos por COVID, un millón de sillas vacías en una mesa familiar; cada una es una pérdida irreemplazable, declared dijo Joe Biden en una, cuando la cifra de Víctimas superó el millón.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito “Ella hace cosas que el haría” Justise McGowan reclina la cabeza en el hombro de su madre. La Dra. Sandra McGowan-Watts, que perdió en la pandemia a su marido, Steven, ha aimado mantener lo mas posible la rutina de su hija. El pasado verano, cuando hubo que podar los arbustos del jardín, Justise encontró las tijeras de podar de su padre y se latexo manos a la obra. “Ella hace cosas que él haría”, Sandra dice.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito The familiar una tradicion Justise McGowan saca una bandeja con galletas del horno, recordando una tradición que compartía con su padre. Para muchos niños, la vida cambió de un kiaa para otro y luchan con las secuelas emocionales.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito Miles perdieron al menos a una de sus padres Nigún program de gobierno registers a chicos como Aidan y su hermano mayor, Julius, que han perdido a por lo menos una de sus personas deferencia primaria debido a la pandemia de COVID-19. There are no obstacles, los Invesadores estiman que la cifra se eleva a Más de 213,000 menores.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito Como si no se hubiera ido Aidan habla con frecuencia de su padre en presente, como si David siguiera sentado en su sillón favorito al otro lado de la sala y en cualquier momento pudiera llamar al chico para que fuera a ver con él un capitulo de La Guerra de las Galaxias. “Es una persona tan cariñosa”, Aidan dice, y agrega: “Cada vez que lo abrazo, me siento como si tocara una nube”.

Más de un millón de muertos by COVID en EE. UU: un dolor infinito Secuelas duraderas Aidan, Julius y Margaret rezan unidos, junto a la urna de su padre y esposo. Magaret se ocupó de que, tras su muerte, los niños Recogbieran asistencia. En Familyias como la Suya quedan de manifiesto las profundas secuelas, que perdurarán también Desués de terminada la pandemia. “Nuestra ‘normalidad’ no será como la de otros, porque hemos perdido a alguien”, dice. Automan: Kevin Mertens



