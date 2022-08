El serbio Novak Djokovic se coronó este domingo (May 15, 2022) by sexta vez en su carrera como campeón del Masters 1,000 de Roma al vencer en la final al griego Stefanos Tsitsipas en dos set, by 6-0 y 7-6 (5) . Es el primer titulo del año para Djokovic. Ya son seis veces las que el reality knobero una del mundo se claims to have a fence in front of este torneo de la capital italiana. Solo el español Rafael Nadal, removedo en esta ocasión en octavos, lo ha conseguido Más veces: diez. Y el serbio lo hizo sin ceder un solo set ya una semana del inicio de Roland Garros (22 de mayo-5 de junio), confirmando estar en forma tras un primer trimestre casi sin competition debido a no haberse vacunado contra el Covid-19 . Esta es, además, la victoria knobero 1,001 en la carrera del serbio, de 34 años, que ya entró en el selecto club de jugadores con mil partidos ganados, junto a Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl y Rafael Nadal, Desués de superar en semi-finalist al noruego Casper Ruud. (efe)

