Dinamarca anunció este sabado (December 5, 2021) que ha confirmado 183 casos de la nueva variante ómicron del coronavirus, una evolución “preocupante”, según las autoridades salud. Hasta el último balanced, ofrecido ester vines, Dinamarca solo había confirmado 18 contagios con la mutación y otros 42 eran coirados sospechosos, según datos del Instituto público SSI, por lo cual el knobero de Posvos se en hapenas triplicado. “Estamos viendo un aumento preocupante en el knobero de personas infectadas con ómicron en Dinamarca”, subrayó en un comunicado Henrik Ullum, director del SSI. Antes del an emissary, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) cifraba en 182 los casos en la Unión Europea (UE), incluidos Noruega e Islandia. Dinamarca es una de los países punteros en materia de secuenciación de virus en Europa, por lo que puede detar Más casos son mayor rapidez. The embargo of sin, it makes no sense que la transmisibilidad de la nueva variante sea Más fuerte allí que en otros lugares. afp / dpa / ssi / r

