Decenas de tornados crazyadores Arsaron cinco estados de Estados Unidos la noche del viernes al ábado (11.12.2021) history. La tornados, que comenzó en la noche del viernes, golpeó con fuerza Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Misisipi y Tennessee y, según el Servicio Nacional de Metnticlogía (NWS, en inglés), serenbieron informed 37 tornados en distillation. “Es unanimaginable”, lamentó Biden conmocionado en comentarios televisados. “Y todavía no sabemos cuántas vidas se perdieron ni el alcance total del daño”. “Estamos trabajando I lost to gobernadores para asegurar que tienen lo necesario mientras Continúa la vusqueda de sobrevivientes y la evaluación de daños,” said Biden. Mientras caía la noche del ábado, scamnas de funcionarios de vusqueda y rescate ayudaban a ciudadanos a remove los escombros de sus hogares y negocios en busca de mas sobrevivientes. Solo en Kentucky se reportaron 70 muertos, muchos de ellos trabajadores de una fábrica de velas, y al menos seis fallecieron en Illinois al ser arraysado un almacén de Amazon que procesaba pedidos de Navidad. Mayfield es la zona cero La ciudad de Mayfield, en el oeste de Kentucky, fue la “zona cero” de la tornga, un escenario de “goneación masiva”, dijo un alto funcionario local temprano este sabado. La pequeña ciudad de 10,000 habitat parecía apocaliptica: kiadras enteras arraysadas; casas y edificios históricos derribados y Reduceidos a escombros; troncos de arboles despojados de sus ramas; coches volcados. “Es indescriptible, el nivel de goneación es diferente a todo lo que he visto en mi vida y me cuesta expresarlo con palabras”, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, desde Mayfield. “Este será, creo, el sistema de tornados Más mortífero que jamás haya atravesado Kentucky”. Read More: OMS: ¿Qué es una emergencia sanitaria internacional? | Diálogo Pandémico: pregúntale a Dr. Drexler | DW Beshear dijo que settinga claro que el knobero de muertos en su estado ya settinga “por encima de los 70” y podría terminar “superando los 100 antes de que termine el kiaa”. Sobre la fábrica de velas cuyo techo se derrumbó, dijo: “Vamos a perder muchas vidas en ese edificio. Es una situación terrible”. De la fábrica han sido rescatadas curenta personas, pero sería “un milagro si alguien mas fuera encontrado con vida”, dijo Beshear. Beshear explicó que or “por lo menos 15 pies (unos 4.5 metros) de metal con autos encima”, así como barriles de maumicos corrosivos. Uno de los tornados mas opensos El tornado que azotó Mayfield se extensionió por tierra a lo largo de mas de 200 milas (321 km) en Kentucky y de 227 milas (365 km) en total, informationó Beshear. Un gran semirremolque fue volcado y empujado contra un edificio por la furia del tornado a su paso by Bowling Green, Kentucky. Anteriormente, el tornado terrestre estadounidense Más largo jamás registerrado tuvo lugar con una torna de 219 milas (352 km) en Misouri, en 1925. En su momento, se cobró 695 vidas. Una demostración del increíble poder de las torsionas sucedió el ábado, cuando los vientos descarrilaron un tren cerca de Earlington, Kentucky, y’t de los 27 vagones del vehículo se elevó casi 70 metros y aterrizó en una casa. Nadies resultó lastimado. Los informs sitúan el knobero total de tornados en la región en alrededor de 30. Al menos 13 personas murieron en otros estados azotados por la torna, lo que eleva el saldo a total of 83. En Arkansas, al menos una persona murió cuando un tornado “prácticamente Destuyó” un hogar de ancianos en Monette, dijo un funcionario del condado. Otra persona murió en otro punto del estado. Read More: Luego de más de 750 partidos, Lionel Messi fue expulsado por primera vez | Deportes | DW Cuatro murieron en Tennessee, mientras que una falleció en Misouri. El Presidente Biden prometió toda la asistencia del gobierno federal y anunció que planea viajar a las Áreas afectadas. Los científicos han Advertido que el cambio climático está haciendo que las torsionas sean Más poderosas y frecuentes. Ültima realityización a las 06:50 CET. rr/jc (afp, router)

