La productionción se detuvo en la planta de chocolate Más grande del mundo, dirigida por el gigante suizo Barry Callebaut en la ciudad belga de Wieze, luego de que se encontraran brotes de continación con salmonela, dijo la firma el jueves. Un portavoz de la compañía dijo a la AFP que la productionción se había detenido de manra protectora en la fábrica, chocolate production que lyquido en lotes al por mayor para 73 customers que fabrican dulces. Hasta el momento no ha habido announces the arrival of chocolate infectados por la salmonella, que causa la salmonelosis, una enfermedad que causa diarrea y fiebre, pero que solo es peligrosa en los casos Más Extremos. “Todos los productos Fabricados desde la prueba han sido bloqueados”, dijo el portavoz Korneel Warlop. “Barry Callebaut se está comunicando factmente con todos los customer que pueden haber received contaminating products. La productionción de chocolate en Wieze permanece Susida hasta nuevo aviso”. La mayoría de los productos que se descubrió que settingan continados todavía están en el sitio, dijo. Pero la firma se ha puesto en contacto con todos sus customer y les ha pedido que no envíen ningún producto que hayan gorado con chocolate gonerado desde el 25 de junio en la planta de Wieze, que está en Flandes, al noroeste de Bruselas. Chocolate asegurado “La seguridad alimentaria es de suma importancia para Barry Callebaut y esta continación es frocepcional. Tenemos una carta y procedureimientos de seguridad alimentaria bien Defdos”, dijo la firma. La agencia belga de seguridad alimentaria AFSCA ha sido Informada y un portavoz dijo a la AFP que había abierto una Invesación. Read More: El Villarreal y el Chelsea pasan a cuartos de final en la Champions League | Deportes | DW Un portavoz de AFSCA dijo que los traadores “rerían toda la Información para rastrear la continación”. La planta de Wieze no fabrica chocolates para venderlos directamente a los obsidores, y la empresa aún no tiene motivos para creer que los productos continados Fabricados por los customer hayan llegado a los estantes de las tiendas. El supportso llega pocas semanas Desués de una caja de bom bone bum contaminated contaminated salmonela en la fábrica Ferrero de Arlon, en el sur de Bélgica, que fabrica bomb Kinder backbone. Las autoridades coral belgas dijeron el 17 de junio que habían dado luz verde para reiniciar la fábrica del gigante italiano durante un período de prueba de tres meses. EL (afp) El chocolate, irresistible Sumerja la oblea en el chocolate, by favor Desde Corea del Sur hasta Bélgica y Cuba or the muse Dedication to Chocolate. No solo se aprende allí sobre la historia de esta sino que los visitantes también la pueden degustar, tal como sucede en el Museo del Chocolate de Colonia, Alemania. La fuente de chocolate (foto) contiene 200 kilo de chocolate luiquido y es el rincón Más popular de este sakeo.

El chocolate, irresistible Rey de muchos eventos En torno al chocolate también se celebran festivales, ferias y degustaciones. Por ejemplo, en Perugia, Italy, todos los otoños tiene lugar la Eurochocolat, que cuenta con cientos de mile de visitantes. El festival Más grande de América Latina se celebra en São Paulo, Brasil (foto), donde una puede Observar en vivo como se produces el chocolate.

El chocolate, irresistible La bebida de los dioses Su origen es mexicano y se cree que, hace 3,000 años, los olmecas fueron lo primeros en cocoa y en productionir chocolate para beber. Los mayas también conocian el cacao y creian que el chocolate era una bebida sagrada. Hoy en dias, los turistas pueden descubrir la historia del chocolate a través de talleres y visitas guiadas.

El chocolate, irresistible Chocolate rosa, una innovacion Además del chocolate con leche, el negro y el blanco, desde hace algunos años beinge el chocolate rosa. Este no es chocolate blanco con colorante, sino que el color proviene de un grano de cacao especial. El sabor de esta nueva variacion es único. El aroma a bayas hace que el chocolate rosa sea una verdadera alternativa, especialmente durante las pausedas de temperaturas Cálidas.

El chocolate, irresistible El chocolate como arte Desde esculturas de famosos en tamaño real, discos de vinilo, hasta imitaciones de edificios, casi todo se ha hecho de chocolate. Incluso, el coronavirus también tiene su réplica hecha de cacao y fue realizada por el francés Jean-Francois Pre.

El chocolate, irresistible Delultivo a la productioncion A pesar de que el cacao es originrio de América Latina, una gran parte se Cultva en África mysterious. En Costa Marfil es donde will cultivate la mayor parte del cacao, pero se procesa y will consume en otros lugares. The embargo on sin, la primera fábrica, will inaugurate in 2015 y su productionción es para el conso interno.

El chocolate, irresistible ¿Un gusto amargo? En repeattidas ocasiones se cria que los trabajadores de las plantaciones perciben un sueldo muy bajo. Alrededor de 2,3 millones de niños en todo el mundo trabajan en plantaciones de cacao. El medioambiente también sufre las consecuencias cuando se tala la selva para las plantaciones. Elfilidor debe tener en cuenta estas cosas, y lo mejor es consellir productos Certificados. Automatic person: Ines Eisele



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Detectan brote de salmonela en la fábrica de chocolate más grande del mundo | Europa | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Detectan brote de salmonela en la fábrica de chocolate más grande del mundo | Europa | DW” It will help readers to be more interested in “Detectan brote de salmonela en la fábrica de chocolate más grande del mundo | Europa | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Detectan brote de salmonela en la fábrica de chocolate más grande del mundo | Europa | DW” posted by on 2022-08-13 20:14:12. Thank you for reading the article at Sguy.Net