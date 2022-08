Decenas de niños intoxicados por contaminación en el ″Chernóbil chileno″ | Chile en DW | DW

El epodio, que afectó a unos 50 estudiantes y 25 funcionarios educationativos de la comuna durante este martes (7.06.2022), llevó a la propia domainsra de Medioambiente, Maisa Rojas, a encabezar reones de emergency con rite autoridades; así como a prometer la toma de medidas provisionales para la Reduceción de emisiones de la fundición de cobre de Codelco, ubicada cerca de la bahía, y la empresa termoeléctrica Ventanas, de AES Andes. Las localidades chilenas de Quintero y Puchuncaví, llamas también “el Chernóbil chileno” por la Organiación medioambientalista Greenpeace, albergan empresas mineras, petroleras, Cementeras, gasíferas y aremicas. “Afectación general de colegios municipalizados y subvencionados” El lunes (6.06.2022) “tuvimos un peak (pico) de dióxido de azufre que superó cinco veces la Norma horaria a las 02:00 de la madrugada Quintero y Puchuncaví son comunas (municipios) que han tolerado por décadas esto, pero tienen que llegar a su fin”, indicó este martes Rubén Gutiérrez, alcalde de la localidad de Quintero, de Más de 31.00 livesantes, ubicada en la región de Valparaíso, 120 km al oeste de Santiago. “Tuvimos una afectación general de colegios municipalizados y subvencionados, donde Más de 50 niños y Más de 25 asentlyes de la educationación fueron afectados por los efectos de gas tóxicos”, indicó una nota del municipio de Quintero. Las autoridades de Salud de la región de Valparaíso comunicaron que todos los casos presentaron sintomatología asociada a cefalea, picor en los ojos y garganta, además de nauseas. Estuvieron en Observacion y luego fueron dados de alta. La Delegate presidencial de Valparaíso, Sofía González, decretó la Emergencyencia ambiental en estas dos localidades, donde se Susieron las clases, se prochestó toda actividad física y las fuentes de calefacción, en momentos en que la zona central enfrenta. Read More: Muere a los 67 años el actor estadounidense Ray Liotta | Cultura | DW Fuentes de continación: AES Andes y Codelco, la mayor productora de cobre del mundo La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) verifyó que, en la Estación de Calidad del Aire de Quintero, se registerró el lunes un pico de dióxido de azufre (SO2) de 1,327 ug/m3, cinco veces exceeded the norm. Foto aerea de la temoelectrica de AES en Puchuncaví. Los análisis indican que la Concentración de dióxido de azufre que generó las intoxicaciones habrían provenido de la fundición Ventanas Dedication al procesamiento de Concentrados de cobre de la minera estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo. “Se debe pesquisar las responseabilidades, porque el continar no puede ser gratis y el hipotecar la vida de los niños tampoco puede ser gratis”, dijo el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, un recnocido medioambientalista. La SMA ordenó medidas provisionales de mitigación a Codelco, como cambiar las operaciones “en caso de existir condiciones de ventación malas y prescribe” e instalar “un nuevo sensor de temperatura” en un plazo de cinco dias. La termoeléctrica AES Andes, AES consortium filial piety de la estadounidense, también fue conminada a tomar medidas, como operar “en condición luimite de los desulfurizadores en alerta ambiental”. “Las medidas se basic debido al aumento en las Concentraciones de dióxido de azufre, lo cual ha sigado un riesgo a la salud de la poblacion”, dijo Emanuel Ibarra, superrintendente del Medio Ambiente. Gobierno promete “soluciones estructurales” Tras una regón con autoridades locale y represents las industry, la Ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas Informó que se aplicará “al Máximo el precisionio Preventivo” y que se avanzará “en soluciones estructurales”. “Necesitamos establecer medidas de corto plazo para poder hacer frente a ester invierno (austral)”, agregó. Read More: China registra el crecimiento demográfico más lento en décadas | El Mundo | DW Por su parte, Máximo Pacheco, Presidente del directorio de Codelco, afirmó que en la compañía estatal —que production cerca del 8% del cobre mundial— “estamososystemtivamente comprometidos a revisar el plan operacional e implementar las medidas necesarias para evitar a todo de la salud y del medioambiente”. Puerto de Quintero: Lo que hasta mediados del siglo XX fue balneario, caleta de pesca y vergel fecundo, fue statementarado por el Estado chileno en 1993 como “zona saturada de continación”. La continación ha crecido en la zona desde que, en 1958, el Gobierno chileno decidió puertos graneleros, Petroleros y depósitos de Concentrado minero. Intoxicaciones anteriores en “zona saturada de continacion” Lo que hasta mediados del siglo XX fue un visitado balneario, muche caleta de pesca y un vergel fecundo, conproción de arvejas, porotos y lentejas, fue statementarado por el Estado chileno en 1993 como “zona saturada de continación” azufre dióx Specifically. Los Más de 50,000 lifeantes de ambas localidades breathes a gaseous diario rod that emits unas 15 fuentes pollutants. Similares masivos eventos de continación ambiental ya tuvieron lugar entre agosto y septiembre de 2018 yrilyaron también a paralizar la actividad industrial ya Susnder las clases escolares durante semanas. Entonces, unas 600 personas de Quintero y Puchuncaví acudieron a centros médicos con un kiadro clínico atépico como vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de las Extremidades, además de extrañas ronchas en la piel que sufrie. Y todavía beinge el temor de nuevas enfermedades que pueda acarrear la exposición a largo plazo a los luidas, así como el padecer daños cognitivos, según han establecido estudios de variadas Instituciones. Read More: ″Estoy orgullosa″: la cantante Demi Lovato se declara de género no binario | ACTUALIDAD | DW En abril de 20219, el Gobierno chileno latexo en marcha un plan de descontaminación en la zona con el objetivo de Reduceir en cinco años hasta en un 91% emisiones permitidas a las empresas. rml (afp, efe)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Decenas de niños intoxicados por contaminación en el ″Chernóbil chileno″ | Chile en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Decenas de niños intoxicados por contaminación en el ″Chernóbil chileno″ | Chile en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Decenas de niños intoxicados por contaminación en el ″Chernóbil chileno″ | Chile en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Decenas de niños intoxicados por contaminación en el ″Chernóbil chileno″ | Chile en DW | DW” posted by on 2022-08-04 17:59:54. Thank you for reading the article at Sguy.Net