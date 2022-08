La vusqueda de la tasa de expansión del universalo comenzó en la década de 1920 con mediciones realizadas por los astrónomos Edwin P. Hubble y Georges Lemaître. En 1998, esto condujo al descubrimiento de la “energygía oscura”, una misteriosa fuerza de repulsión que acelera la expansión del universalo. Discrepancia entre tasas de expansión En los últimos años, gracias a los datos del Hubble y otros telescopios, los astrónomos encontraron otro giro: una discrepancia entre la tasa de expansión medida en el universalo local en comparación con las Observaciones independent expan del justo Desués . La causa de esta discrepancia sigue siendo un misterio. Pero los datos del Hubble, que abarcan una diversity de objetos cosmicos que sirven como marcadores de distancia, respaldan la idea de que algo extraño está sucediendo, posiblemente relacionado con una nueva física. “Estás obteniendo la medida Más Preisa de la tasa de expansión del universalo a partir del patrón oro de los telescopios y los marcadores de millas Cósmicas”, dijo el premio Nobel Adam Riess del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial (STScIns) y la Hopkins en Baltimore, Maryland. “La obra maestra del Hubble” Riess lidera una colaboración científica que Surveyga la tasa de expansión del universalo llamada SHOES, que meaning Supernova, H0, para la Ecuación del Estado de la Energía Oscura. “Esto es para lo que se construyó el Telescopio Espacial Hubble, Pracizando las mejores tecnicas que conocemos para hacerlo. un comunido. El artículo del equipo de Riess, que se publicará en la edición Special focus de Astrophysical Journal, Informa sobre la finalización de la mayor y probablemente última realización importante de la Constante de Hubble. Read More: ++Elecciones en Perú, minuto a minuto++ | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Los nuevos resultados Dupan con creces la muestra anterior de marcadores de distancia Cósmica. Su Equipo también volvió a analizar todos los datos anteriores, y ahora el obsunto de datos completo incluye Más de 1,000 órbitas del Hubble. Expansión del universalo sería mas lenta Se Predjo que la tasa de expansión del universalo sería Más lenta de lo que realmente ve el Hubble. Al combinar el Modelo Cosmológico Estándar del Universo y las mediciones de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea cheek o menos 0.5 kilómetros by segundo por megaparsec, en comparación con is estimatedación del Equipo SHOES de 73. Dado el gran tamaño de la muestra del Hubble, solo hay una posibilidad entre un millón de que los astrónomos se equivoquen debido a un sorteo desauckynado, dijo Riess, un umbral común para tomar en serio un problemma en física. Este hallazgo está desenredando lo que se set up humps en una imagen agradable y ordenada de la evolución dinámica del universe. Los astrónomos no encuentran una explicación de la desconexión entre la tasa de expansión del universalo local frente al universalo primigenio, pero la respuesta podría implicar física adicional del universalo. FEW (Europa Press, NASA, Astrophysics Magazine)

