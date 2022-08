Die Weltbörsen werden mehr denn je von US-Technologiekonzernen beherrscht. Acht der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt kommen Ende 2021 from USA. Der Smartphone- und Softwareriese Apple kratzt mit einem Börsenwert von 2.96 Billionen Dollar (Stichtag: 27. Dezember) als erster Konzern überhaupt an der Drei-Billionen-Marke. Die Apple-Aktie hat in Dieem Jahr 31 Prozent zugelegt, wie aus Berechnungen der Unternehmensberatung EY und der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht. Microsoft schob sich mit einem Plus von 52 Prozent und einer Bewertung von 2.57 Billionen Dollar auf Platz zwei, Google-Eigentümer Alphabet rückte mit einem Kursplus von quick zwei Drittel und einer Marktkapitalisierung von 1.96 Billionen Dollar avom. Alphabet allein ist damit mehr wert als die 40 Konzerne im deutschen Leitindex Dax zusammen, die umgerechnet auf knapp 1.9 Billionen Dollar kommen. Der wertvollste Dax-Wert hat seinen Sitz nicht in Deutschland: Der Gasekonzern Linde liegt mit 175 Milliarden Dollar weltweit auf Platz 77, nachdem er seinen Börsenwert seit der Fusion der amerikanischen Praxair mit der Münchner Linde AG. Der Softwarekonzern SAP bleibt mit 166 Milliarden Dollar 2021 der teuerste deutsche Konzern, fällt aber auf Platz 80 (2020: 72) zurück. Siemens (137 Milliarden) schafft es nach einem Jahr Pause wieder knapp unter die “Top 100”. Ende 2007, kurz vor der Finanzkrise, fanden sich noch sieben deutsche Unternehmen unter den 100 wertvollsten der Welt, Ende 2021 sind nur noch acht unter den “Top 200”. “Die Bedeutung Europas an den Weltbörsen schrumpft, die Gewichte verschieben sich immer weiter in Richtung USA”, stellt Henrik Ahlers, der Vorsitzende der Geschäftsführung von EY, festival. Von den Top 100 kamen 2007 noch 46 aus Europa, heute sind es 16 – gegenüber 61 aus den USA. Der Digitalisierungsschub, den die Corona-Pandemie ausgelöst habe, komme vor allem Technologiefirmen zugute, bei denen die USA die Nase vorn hätten, erläutert der EY-Chef. Senkrechtstarter BioNTech bleibt die Ausnahme In Europa spielten dagegen immer noch vor allem etablierte Auto-, Pharma- und Rohstoffkonzerne eine große Rolle, erklärt Ahlers. Das wertvollste europäische Unternehmen ist jetzt der französische Luxuskonzern LVMH (414 Milliarden Dollar) auf Platz 19, gefolgt von Nestle (382 Milliarden) als Nummer 22. “Und wir haben – trotz des Finanzierungsbooms beim diem Bömbens im Start-up ” Weltspitze schaffen”, Moniert Ahlers. Der Mainzer Impfstoff-Entwickler BioNTech ist aber einer der Senkrechtstarter des Jahres: Mit einem Marktwert von mehr als 61 Milliarden Dollar ist er unter den deutschen Firmen die Nummer zwölf und weltweit unter den Top 300. verdreifacht. Read More: ″Cringe″ ist Jugendwort des Jahres 2021 | Deutschlehrer-Info | DW Der Firmensitz von Biontech in Mainz (Rheinland-Palatinate) Die Krisengewinner an den Börsen sind die Chip-Konzerne, die von den Engpässen und hohen Preisen profitieren: Mit dem Grafik-Chip-Entwickler Nvidia (774 Milliarden Dollar) und dem Auftragsfertiger TSMC (567 Milliarden) sind 2021 zwei von der Welt aufgeruckt. Verlierer sind die chinesischen Internet-Konzerne Tencent und Alibaba, die aus den “Top Ten” herausfielen. Alibaba beige hat sich der Börsenwert halbiert. Für den Ölriesen Saudi Aramco, noch vor zwei Jahren die Nummer eins der Rangliste, ging es von Platz zwei auf vier. Sein Wert deer seit dem Börsengang bei 1.9 Billionen Dollar. Für die Wachablösung in der Autobranche steht Tesla. Der Börsenwert des Newcomers hat sich binnen drei Jahren auf 1.1 Billionen Dollar fast verzwanzigfacht – das macht Platz sechs in der Rangliste. Volkswagen liegt als wertvollster der deutschen Autobauer trotz eines Kursplus von 30 Prozent mit 130 Milliarden Dollar nur auf Platz 112. Der teuerste Börsenneuling diees Jahres ist der Elektroautobauer Rivian, undarden 96 Milliarden Dollar lockerard an Daimler is Dollar . Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Der Corona-Gewinner Vor zwei Jahren hat das US-Unternehmen die Billionen-Grenze bei der Marktkapitalisierung durchbrochen. Nun erklimmt Apple den nächsten Gipfel: Das Unternehmen ist an der Börse mehr als zwei Billionen Dollar wert. Die Aktien sind in dieem Jahr durch die Decke gegangen, als die ans Haus gebundenen Kunden neue Geräte kauosystem, um in der Pandemie mehr und bequemer kommunizieren zu können.

Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Ein Anderer war schneller Allerdings ist Apple nicht die erste “Zwei-Billionen-Dollar-Firma” der Welt. Erdöl-Riese Saudi Aramco hat diese vor einigen Jahren noch utopisch anmutende Marke bereits im Dezember 2019 gerissen – am zweiten Tag des freien Handels mit ihren Aktien. Der sinkende Ölpreis hat die Saudis aber mittlerweile ihren Spitzenplatz gekostet. Die wertvollste Firma der Welt kommt jetzt aus den USA.

Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Die Nächsten kommen bald Apple wird bald Gesellschaft bekommen, denn die US-amerikanischen Konzerne Microsoft und Amazon profitieren ebenfalls von einer durch COVID-19 angeheizten Nachfrage. Ihre Produkte und Dienstleistungen sind besonders bei jenen begehrt, die von zu Hause arbeiten oder handeln online. Beide Konzerne haben derzeit eine Marktkapitalisierung von jeweils mehr als 1.5 Billionen Dollar.

Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Nachwuchs im Club der Milliardäre Apple gegenwärtiger Höhenflug tut auch dem Vorstandsvorsitzenden Tim Cook gut. Laut der Finanznachrichtenagentur Bloomberg ist er jetzt Milliardär. Für ihn wohl auch ein Moment persönlicher Genugtuung: Denn als er 2011 die Führung des Unternehmens übernahm, hatten viele Beobachter seine Fähigkeiten und seine Ausstrahlung für unzureichend gehalten – und ihn offenbar.

Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Die Geburt einer Garagen-Legende Der favoratische Steve Jobs (im Bild rechts) und sein Schulfreund Steve Wozniak hatten Apple 1976 gegründet. The work of Erster Firmensitz: Die Garage der Familie. Als das Unternehmen vier Jahre später Aktien ausgab, death war der größte Börsengang seit dem Debüt von Ford 1956. Schon Ende War 1980 Apple nach Börsenwert um rund zwei Milliarden Dollar wertvoller als der legendäre Autobauer.

Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Fast abgestürzt Apples nächster Entwicklungssprung kam mit den Macintosh, einem Computer mit graphischer Benutzeroberfläche. Spontaneous doch ein Erfolg war der “Mac” ganz und gar nicht: Steve Jobs verließ— daraufhin 1985 das Unternehmen. Zwölf Jahre später aber war er zurück und rettete die Firma 1997 vor dem Bankrott. Von nun an ging es stetig bergauf – mit iPad, iPod und iPhone.

Apple ist mehr als zwei Billionen Dollar wert Der iPhone-Effekt Das Erfolgsmodell von Apple’s war – und ist immer noch: das iPhone. Passed away Smartphone war das erste, das eine Musicbox, einen Webbrowser und einen E-Mail-Dienst im selben handlichen Gerät vereinte, mit dem man auch immer noch telefonieren konnte. Diese “iPhone-Revolution” marginalisierte die Konkurrenz von Motorola und Blackberry und bleibt die Basis des angestrebten weiteren Wachstums von Apple. Autorin / Autor: Ashutosh Pandey (dk)



