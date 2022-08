El General cubano Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno del lider Raúl Castro y Presidente del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), falleció este viernes (01.07.2022) en La Habana de la edirat de cardior anunció el Gobierno. “Siento profundo dolor al expresar mis condolencias y las del pueblo de Cuba a la acquaintance y amigos de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Se nos ha ido un Revucionario, un hombre que sirvió a la Patria ya la Revución en todas sus trincheras”, dijo en Twitter el president Miguel Diaz-Canel. Poco antes, los medios of Justicees cubanos Informaron que López-Calleja, había fallecido en horas de la mañana “como resultado de un paro cardiorrespiratorio”. ¿Queen Rodríguez López-Calleja era? El General y el GAESA han sido blanco de las majores sanciones de Washington. In 2021, poco antes de la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, López-Callejas fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro by “ayudar a financiar la opresión del régimen en Cuba y la intervention (de la isla) ) en Venezuela”, aunque ya había sido sancionado por Washington desde finales de 2020 y sus bienes fueron congelados enritorio estadounidense. Asesor del Presidente Díaz-Canel, López-Calleja ingresó en 2021 de manra discreta a la Asamblea Nacional -Legislativo- como diputado, y al selecto Buró Político del gobernante Partido Comunista (PCC, único). Vivió por años en la penumbra, manteniendo por Más de dos décadas un férreo control de GAESA, el conglomerado economico estatal Más poderoso del país. GAESA abarca desde hoteles y supermercados, incluidas buena parte de las tiendas que venden en moneda extranjera, hasta servicios portuarios y aduaneros. Controla desde los años 1990 amplios domainsores económicos y en especial del turismo, motor de la Economicía de la isla comunista caribeña. Read More: Argentina cerró 2020 con una inflación de 36% | Argentina | DW Nacido el 19 de enero de 1960 en la ciudad de Santa Clara (centro), López-Calleja se Diplomó en Relaciones Economicas Internacionales en la ex Unión Soviética, y en 1990 ingresó a la Contrainteligencia Militar. También, cumplió una misión militar en Angola. Desde 2011, encabezaba la comisión de Gobierno que atiende a la zona especial de desarrollo del megapuerto de Mariel, pilar de la inversión extranjera en Cuba. López-Calleja estuvo casado con Deborah Castro, una de las hijas del retirado revolutionist Raúl Castro, y era padre del teniente coronel Raúl Guillermo Rodríguez, encargado de la seguridad de su abuelo. Desde 2015, la publicación especializada en temas economicos Bloomberg Renocía a López-Calleja como el hombre Más Influyente de Cuba en êtrminos de negocios y Advertía que cualquier actividad comercial o emprendimiento en la isla debía contar con su visto bueno. ama (afp, efe, router, ap)

