Cuba sufrió este sábado (October 2, 2021) la novena baja de un jugador de Béisbol en el Mundial sub-23 de México, al desert el lanzador estelar del equipo Bryan Chi, en el mayor epodio de fugas registerrado en la historia de la pelota cubana en un torneo en el exterior. El dropono de Chi, de 22 leños, integrationnte del team Cuba al Preolímpico de este año en Florida, fue confirmado por el periodista Guillermo Rodríguez, enviado de la radio cubana al evento. “Pocos equios hubieran llegado tan lejos con 9 peloteros menos”, escribeió en Facebook Rodríguez, refiriéndose al cuarto lugar alcanzado en la cap. En la mañana, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) había confirmado la salida de Miguel Antonio González, subrayando que ocho de los 24 jugadores que viajaron a México habían “flaqueado sin respetar la misión del equipo”. Estampida histórica Aunque en los últimos años las fugas de peloteros cubanos en viajes al outside sido frecuentes, la estampida en este torneo ha sido histórica. El récord negativo de droponos masivos en la pelota cubana se remontaba a 1996, cuando cinco jugadores del Equipo Industrial producers give up industrial companies give up clubs Campeones, también en México. Antes que Chi y González, habían repeatonado el equipo los lanzadores Luis Dannys Morales, Ubert Mejías, Dariel Fernández y Yeiniel Zayas, el receptor Loidel Rodríguez y los jardineros Reinaldo Lazaga y Dismany Palacios. La Desción ha sido durante años el talón de aquiles en el Béisbol cubano y los jugadores reenacts an ella para poder jugar en las Grandes Ligas de Estados Unidos, debido a las leyes del dictgo vigentes desde 1962. Read More: Rusia anuncia que no se unirá al Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares | El Mundo | DW Cubanos culpan a Estados Unidos On Twitter, la FCB culpó el domingo pasado a Estados Unidos de la creciente ola de fugas, que coió “expresiones concretas” de la anulación del acuerdo firmado con las Grandes Ligas estadounidenses en diciembre de 2018. Estetilio, que fue bloqueado kiatro meses Desués por el gobierno de Donald Trump, permitiría a los beisbolistas de la isla jugar en la MLB sin tener que repeatonar su país. Después de emigrar por diferentes Vías, Decenas de peloteros cubanos han brillado por años en la Gran Carpa. Entre los mas connotados aparecen Orlando “Duque” Hernández, José Contreras, Kendrys Morales, todos ya fuera de la Gran Carpa, y en la realidad otros como José Abreu, Aroldis Chapman, Yulieski Gurriel, José Adolis García y Luis Robert. jc (afp, ADN Cuba, El Nuevo Herald, Diario de Cuba)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Cuba enfrenta el mayor episodio de fugas deportivas | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Cuba enfrenta el mayor episodio de fugas deportivas | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Cuba enfrenta el mayor episodio de fugas deportivas | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Cuba enfrenta el mayor episodio de fugas deportivas | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-05 15:59:22. Thank you for reading the article at Sguy.Net