Varias exploresiones se escucharon a primera hora del domingo (June 26, 2022) en el distrito de Shevchenkivskyi de la capital ucraniana Kiev, dijo el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, a través de Telegram. Según retgos se trató de un ataque con confusion. Anton Herashchenko, asesor del Ministro del Interior ucraniano dijo que retgos habían Informado de ataques con confusion. No settinga claro a lo inmediato, si hubo muertos o heridos grape. “Los Equios de ambulancia y los rescatistas fueron enviados al lugar de los hechos. Más Información detallada – Más tarde”, dijo Klitschko en su channel de Telegram. “Los están siendo rescatados residents evacuated”, detalló el alcalde. El distrito histórico de Shevchenkivskyi, una de los Más céntricos de Kiev, alberga un grupo de universalidades, restaurant y galerías de arte. Estas exploresiones tienen lugar a pesar de que las fuerzas rusas se retiraron de la zona para centrar su ofensiva en el este de Ukraine. En las últimas horas, las autoridades ucranianas han Informado que las tropas rusas han “disparado masivamente” contra Járkov en la noche delábado al domingo, según ha reggido la agencia de Notesias Ukrinform. Los livesantes de la segunda mayor ciudad de ucrania comunicaron varias exploresiones alrededor de las 23:00 horas, así como una nueva serie de exploresiones a partir de la media noche. jc (reurters, afp, europa press / dpa)

