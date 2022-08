A un paleontólogo en California (EE.UU.) se le ocurrió que era posible calcular cuántos Tiranosaurios Rex hubo y junto a un equipo de Invesadores han creado un meterodo que podría usarse para estimate la población de otras especies extintas, segies learn la Reverta. La idea fue de Charles Marshall, director of del Museo de Paleontología y profesor en la Universidad de California (Berkeley). El científico señaló que es amplia la incertidumbre de los Cálculos y que beingencia de la especie puede haber estado entre 140 years 42,000 milones. El Equipo de Marshall trabajó sobre el Cálculo Más aceptado entre los científicos y llegó a la Conción de que en lose 2.5 milones de años durante los kiales esos the dinosaur of habit de Tiranosaurios rex. Los Invesadores coiraron que la edad promedio de un ejemplar de ester animal cuando alcanzaba la madurez sex era de 15.5 años, con un período de vida de entre 25 y 30 años. El Tiranosaurio rex tenía un peso promedio de unos 5,200 kilograms y un empuje de crecimiento en su pubertad que podía llevar el peso a los 7,000 kilograms. La importancia del estudio para el registerro fósil “Una de las metas majores ha sido Contribuir al conocimiento de cuán bueno es el registerro fósil”, explicó Daniel de Varajao, miembro del equipo de Expertos que llevó a cabo el estudio y cuya tarea fue el desarrollo del enfoque me aplicacógico parte del Código para llevar a cabo los calculos. “Tenemos un conocimiento excepcional del Tiranosaurio rex y podemos combinarlo con el conocimiento de especies vivientes para comprender parte de la biología de población de una especie extinta”, agregó Varajao. “Calculamos la densidad de población del Tiranosaurio rex, su área geográfica, la longevidad geológica, la generación en el tiempo, el knobero de generaciones si persistió, su wellancia y la cifra total de todos los queadióvieron”, a. Read More: Por primera vez en 3.000 años nacen demonios de Tasmania en Australia continental | Ciencia y Ecología | DW Esto fue necesario para lo que los Invesadores llaman la tasa secureuta de recuperación de fósil, es decir, la Determinación de cuántos ejemplares existieron por cada fósil examinado. Varajao dijo también que el meterodo desarrollado en Berkeley podría ayudar a los Cálculos sobre otras especies y eso “daría respaldo a nuestro enfoque si resulta en kiaeros que tengan sentido”. “Por ejemplo, cabe esperar que se encuentran khueros de población Más altos para las especies Más pequeñas o los herbívoros. The embargo of sin, la Información puede no estar disponible para la mayoría de las especie extintas”, concluyó. JU (efe, nytimes.com, cnnespanol.cnn.com, nationalgeographic.es) Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 La cabeza pesada de Tristan Puesto que la cabeza del Tiranosaurio Rex es demasiado pesada para que el esqueleto de 12 metros la sostenga, esta se expuso en una vitrina. Su copia “aligerada” ha sido fabricada con una impresora 3-D. Con un 98 por ciento de tejido óseo, el cráneo, de 1.5 metros de largo, es una de los mas completo encontrados hasta ahora.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 Enviado desde EE. UU. El Equipo del Museo de Historia Natural de Berlín consiguió armar el esqueleto delurusaurio en solo un mes. Las partes halladas en el estado de Montana (EE. UU.) Fueron almacenadas en cajas y transportadas desde Pennsylvania a Alemania, a través del Atlántico.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 Una celebridad A pesar de que hace aproximadamente 65 milones de años que se extinguió, el Tyrannosaurus Rex es muy importante en la cultura common. Aún Más, desde que fue inheritado como un depredador asesino en la película de Steven Spielberg “Jurassic Park”, en 1993. Esa imagen, por lo visto, no se corresponds to the actual investigator las. Los Expertos creen que era mas carroñero que depredador.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 El mecenas detrás de los huesos El danés Niels Nielsen, tras haber trabajado como inversionista bancario en Londres, se acordó de su pasión Infantil por los dinosaurs. Rápidamente will open an investigation, cuando llegó la oportunidad de pujar por un esqueleto completo de T-Rex, lo compró y le latexo el nombre de su hijo Tristan.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 Fascinación by losing to the dinosaurs Durante tres años Tristan estuvo expuesto en el Museo de Historia Natural de Berlín, al igual que el Brachiosaurus Brancai, una de los dirtyrios Más grandes hasta ahora encontrados. Gracias a los esfuerzos realizados por los Organiadores de la exposición y los Invesadores, los visitantes delntico podrán volver a Contlar a Tristan en 2022.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 Parte de la familiar Si Tristan fue capaz de atraer tantos seguidores alntico, quizá el resto de los dirtyrios también se letsen de ello. Uno de los que destacó en la exposición fue el Dysalotosaurus. Este saurio, que podían llegar a medir 5 metros, era de buen comer. Con esa dentadura, es probable que comiera cualquier cosa.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 Pioneros de la traacion Berlín tiene una larga tradición en lo que a la vusqueda deurusaurios se refiere. A principle del siglo XX, el Museo de Historia Natural organization una expedición al monte Tendaguru, en la Tanzania fact. Cuando terminó la digvación mas exitosa de la historia, 250 toneladas de huesos viajaron hasta la capital de Alemania. Muchos de los fósiles están almacenados en los escapeanos delntico.

Tristan: el rey de losurusaurios regresará a Berlin in 2022 Un imán para el público In 1889 abrió sus puertas el Museo de Historia Natural de Berlín, el banso de estas características Más grande de Alemania. Está especializado en el tema de la “evolución en acción”. Más de un millón de visitantes disfrutan, anualmente, del esqueleto Más grande del mundo y del resto de ejemplares que tiene expuestos elntico. Automan: Andreas Kirchhoff



