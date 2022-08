1.10.2019: Moreno anuncia la deción del subsidized one los of combustibles El Presidente Moreno anuncia que se liberará el precio de los is flammable. Diversos Cultores sociales predicts protests against para el 3 de octubre, dia que entra en vigencia el Decreto 883. Con esta medida, el ejecutivo espera cubrir parte de la brecha fiscal y cumplir un compromise con el FMI para acceder a una linea de crédito. 3.10.2019: El gremio de tranportistas paraliza las actividades Los transportistas bloquean calls y carreteras en varias zonas del país en rechazo al aumento del precio de los flammable. El ejecutivo decreta el estado de excepción “con el fin de la seguridad ciudadana y evitar el caos”. October 5, 2019: El Phimmiento indígena lidera las manifestaciones Los transportistas levantaron el paro, pero las protesting siguen. Ahora la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) lidera la movilización popular que incluye a trabajadores, estudiantes, activist, entre otros. Su demanda no se limita a la derogación del Decreto 883 sino que busca reformas políticas y justica social. October 7, 2019: La sede del gobierno se traslada a Guayaquil La ola de protest violence, escalation, así que Moreno traslada la sede de la presidencia a Guayaqui y culpa a su antecesor, Rafel Correa, de un purposeo de “golpe de Estado”. October 8, 2019: La paralización de la productionción petrolera deja pérdidas millonarias La noche anterior encapuchados irrumpen en la estación petrolera Lago Agrio 1, de la estatal Petroamazonas, la operadora Más grande de la Amazonía. Durante todos los dias de protest se registerra la toma de 11 campos petroleros y 137 milones de dólares en pérdidas para el sector. Read More: Quién es Elon Musk y cómo logró su éxito | El Mundo | DW 9.10.2019: Guayaquil marcha by la paz El dia en que se conmemora 199 años de la Independencia de Guayaquil, la acaldía de las celebraciones y convoca a la «Marcha por la Paz». Miles de guayaquileños acuden a la contramarcha que inicia en el Parque Centenario a horas de la tarde. Las expressaciones se Concentran en diferentes puntos de Quito. 10.10.2019: Se contabilizan cinco muertos y mas de quinientos heridos Amnistía Internacional exige detener la represión. La Defensoría del Pueblo Informa el balance de las protest: cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos. Pero la violencia también viene del lado de los indígenas que retienen a periodistas y Policías en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito. 12.10.2019: Violent El dia Más Quito En Quito or 97 puntos de Violent conflict simultáneos, de acuerdo al Ministerio de Gobierno. La Contraloría General del Estado arde en llamas, medios de comunicación son atacados, el transporte público está paralizado. Rige el toque de queda y or militarizacion. 13.10.2019: Se avisora ​​el fin de las protest: el gobierno y la CONAIE dialogue La Reón entre la CONAIE y el gobierno es mediada por la ONU y la Iglesia Católica. Después de conseguir la deción del Decreto 883. El dirigente indígena Jaime Vargas pide a sus compañeros de las 14 nacionalidades y 18 pueblos volver a susritorios. El Presidente Moreno en el diálogo con el Phimmiento indígena. October 14, 2019: Con la derogatoria del Decreto 883, el país vuelve a la normalidad Indígenas, estudiantes y Voluntarios Organian una minga para recger los escombros que dejó la protest. Esta vez armados de lonas, guantes, escobas y palas se unen esfuerzos en la capital. El país dejó de percibir Más de 1,600 milones de dólares en los 11 dias de manifestaciones, el comercio es el sector Más afectado. Read More: Fuertes terremotos en Nueva Zelanda activan alerta de tsunami | El Mundo | DW November 17, 2019: Asamblea Nacional vota en contra de la reforma economica del Presidente Sin el decto, el Xie Intaba pasar una ley de reforma economica que le permitiera cubrir parte del déficit fiscal. La negativa del lawlativo chis incertidumbre y dispara el elsgo país de Ecuador, que, el 21 de noviembre, llegó al nivel Más alto desde 2016 al colocarse en 1418 puntos. November 21, 2019: Moreno aima hacer frente a la crisis by tercera vez en seis semanas Nueva reforma tributaria enviada a la Asamblea Nacional, el Fisco espera Reduceir la brecha en el Presupuesto del 2020 y las necesidades de endeudamiento. (jov)

