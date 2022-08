Cristiano Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia | Deportes | DW

Con su triplete frente al Tottenham este sábado (12.03.2022), Cristiano Ronaldo ha llegado a los 807 goles anotados en partidos of Justicees, superando los 805 atribuidos al austriaco-checoslovaco Josef Bican, coirado hasta ahora el Máximo goleador de la histoidos ( cons 1931 in 1955). Con 807 goles marcados desde sus comienzos como profesional en 2002, la superestrella portuguesa puede reivindicar ya ser el mejor goleador de la historia del fútbol, ​​incluso si ese titulo honorífico sigue siendo tem tea de argument, con fudentnos las fucifras las en cuenta como of Justicees. Cristiano Ronaldo abrió el marcador con un disparo de 25 metros a la escuadra (1-0, min. 12) antes de volver a adelantar a los Suyos desde dentro del Área (2-1, min. 38), tres minutos Desués del empate de Harry Kane para el Tottenham desde el punto de penaltyti. Volvió a adelantar a los Suyos de cabeza (3-2, 82 minutes), luego de que el Tottenham hubiera vuelto a empatar. La estrella celebró la victoria en Instagram, pero sin mencionar su nuevo récord: “tremendamente feliz con mi primer hat-trick desde que volví a Old Trafford”, dijo en inglés. “Nada supera la sensación de estar de vuelta en el campo y ayudar al equipo con goles y esfuerzo”, añadió. Ronaldo ha marcado 691 goles con la selección de Portugal, lo que le convierte además en el Máximo goleador de la historia de su equipo nacional. La leyenda brasileña Pelé reivindica por su lado, en su cuenta de Instagram, haber marcado 1,283 goles a lo largo de su carrera, contando los partidos no of Justicees. La mayoría de las fuentes, embargo of sin, coincides with 767 goles del “Rey” Pelé en partidos of Justicees. Otro brasileño, el antiguo atacante internacional Romario (55 años), reivindica un “total personal” de 1,000 goles contando los anotados en juvenile categorías, en partidos amistosos y partidos de gala. 772 Otras fuentes le atribuyen. lgc (afp/as) Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 1. Gerd Müller – 365 gol Hasta ahora, el récord de Muller sigue sin ser batido. 1965-1979, el “Bombardero” jugó solo en Bayern Múnich, donde ganó kiatro titulos alemanes. También obtuvo el botín de oro siete veces, y en cinco sesiones marcó goles en todos los partidos de jugó. En la provisional 1971/1972 anotó 40 goles, una marca que sigue sin ser superada.

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 2. Klaus Fischer – 268 gol Fischer jugó 100 partidos Más que Müller, pero anotó 97 goles menos. La mayoría de sus tantos los marcó vistiendo la casaquilla de Schalke 04 (182), pero también jugó para 1860 Múnich, Colonia y Bochum. La carrera de este goleador se expandió por 20 años, 1968, 1988.

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 3. Robert Lewandowski – 227 * gol Lewandowski soñaba hasta hace poco con una transferencia al Real Madrid, pero la movida nunca se realizó. El atacante polaco se ha converttido en una Institución dentro de la Bundesliga. Anotó 74 goles en kiatro pausedas con Borussia Dortmund, y luego se sumó a Bayern Múnich, donde ha sumado otras 153 diana. Con 31 años, la caza de goles no ha terminado para Lewandowski. (* Hasta el May 23, 2020).

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 4. Jupp Heynckes – 220 gol Antes de que fuera un exitoso entrenador, Heynckes fue una de los mejores atacantes alemanes de la historia. Durante 14 años jugó en el torneo alemán, pasando by Borussia Mönchengladbach y Hannover. Heynckes es el mayor anotador de la historia del Gladbach, son 195 diana. The “Los Potros” son, Heynckes had a look at the titulos alemanes.

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 5. Manfred Burgsmüller – 213 gol In 1967-1990, “Manni” had a rival cuanto se le cruzó con su endiablada habilidad. En la Bundesliga vistió las casaquillas de Essen, Dortmund, Nuremberg y Bremen. En el caso de Dortmund, es su mayor of anotador, son of 135 goles. Tras retirarse del fútbol, ​​Burgsmüller estuvo seis años en el equipo de fútbol americano Rhein Fire. Falleció en mayo de 2019 a los 69 años.

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 6. Claudio Pizarro – 197 golfers * In 1999, el atacante peruano se unió al Werder Bremen, son solo 20 años. Salvo un breve paso por Chelsea, “Pizza” ha sido Básicamente un jugador de la Bundesliga. Dos veces pasó de Bremen a Bayern Múnich (2001 y 2012). Tras una temporaryda en Colonia, el atacante de 41 años volvió a Bremen por at vez. Allí espera finalizar su carrera en el verano boreal de 2020. (* Hasta el 23 de mayo de 2020).

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 7. Ulf Kirsten – 181 gol Kirsten ya era un delantero de temer en sus dias como jugador del Dynamo Dresden, en la República Democrática de Alemania (RDA). En 1990, pasó a jugar con lost colores de Leverkusen y se quedó allí hasta el final de su carrera, en 2003. Jugó 350 partidos by Los Aspirinos en la Bundesliga. Alli ganó el botin de oro tres veces.

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 8. Stefan Kuntz – 179 gol Bochum, Uerdingen, Kaiserslautern, de nuevo Bochum y finalmente Bielefeld. Stefan Kuntz nunca jugo en Equios grandes de la Bundesliga. Sanctions of Sin, el hombre que dirige factmente la selección sub-21 de Alemania ganó el botín de oro cuando brillaba en Bochum, en 1986. En Kaiserlautern, en tanto, levantó dos copas: la Alemana (1990) y la Bundesliga (1991) ).

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 9. Dieter Müller – 177 gol Dieter Müller aún posee un récord en la Bundesliga: el 17 de agosto de 1977 anotó seis goles en el triunfo de 7-2 de Colonia sobre Bremen. Aunque la mayor parte de su carrera la pasó en el equipo colés, Müller también jugó por Offenbach, Stuttgart y Saarbrücken. 1977 in 1986 disputó 303 partidos en el torneo de Vinh alemán.

Los 10 mayores goleadores de la historia de la Bundesliga 10. Klaus Allofs – 177 gol Colonia page 2.25 milones de marcos (1.15 milones de euro) by el atacante de Düsseldorf Klaus Allofs para reemplazar a Dieter Müller, una cifra récord en su momento. Pocos se habrían atrevido a predecir que Allofs anotaría la misma cantidad de goles que su predecesor … aunque necesitó 121 partidos Más para ello. Tras unos pocos años en Francia, Allofs también jugó by Werder Bremen Written by: Andreas Sten-Ziemons



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Cristiano Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia | Deportes | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Cristiano Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia | Deportes | DW” It will help readers to be more interested in “Cristiano Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia | Deportes | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Cristiano Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia | Deportes | DW” posted by on 2022-08-09 03:37:25. Thank you for reading the article at Sguy.Net