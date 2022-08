Un grupo de científicos de la Universidad de Lancaster ha creado el primer sistema de dos cuerpos de “cristales de tiempo” en un Experio que parece retorcer las leyes de la física y que podría ayudar a generar asombrosos dispositivos cuánticos, evs ) la Reverta Nature. El anuncio se production justamente dos años Desués de que el mismo Equipo de Invesadores fuera explorego de la primera interacción conocida de la nueva fase de la materia. ¿Qué son los cristales de tiempo? Los cristales de tiempo son diferentes de un cristal estándar, como los metales, diamantes o rocas, que se composition átomos dispuestos en un patrón que se repite regularmente en el espacio. Teorizados by primera vez en 2012 by el premio Nobel Frank Wilczek, los cristales de tiempo poseen la extraña propiedad de estar en Phimmiento hange y repeattitivo en el tiempo a pesar de que no hay una entrada externa. Sus átomos están constemente oscilando, girando o Phimndose primero en una dirección y luego en la otra. Durante mucho tiempo se creyó que los cristales de tiempo eran imposibles, pero su survivalencia fue confirmada of Justicemente en 2016. El nuevo estudio demuestra que no solo se pueden crear cristales de tiempo, sino que tienen el potencial para convertivtirse en lo dis. El equipo Pracizó un isótopo para crear los cristales El Equipo internacional de Invesadores Observó cristales de tiempo Pracizando helio-3, un isótopo raro de helio al que le falta un neutrón. El Experio, llevado a cabo en la Universidad Aalto de Helsinki (Finland), consistió en enfriar el helio-3 superfluido a una diezmilésima de grado del cero secureuto (0.0001 K o -273.15 C). Read More: Sigue la polémica: astrónomos insisten en que Oumuamua es una nave extraterrestre | Ciencia y Ecología | DW Los Invesadores crearon dos cristales de tiempo dentro del superfluido y los latexieron en contacto. Luego, los científicos Observaron los dos cristales de tiempo interactiveuando como lo description la física cuántica. “Todo el mundo sabe que las Máquinas de Phimmiento purpuo son imposibles haempocer cristales” Autti, autor major de la Invesación. Los cristales de tiempo y los dispositivos cuánticos A principle to año, otro grupo de Invesadores había anunciado que había creado exitosamente cristales de tiempo a temperatura ambiente, lo que simplefica su useización para construir futuros dispositivos cuánticos. “Resulta que poner dos de ellos -los cristales de tiempo- juntos funciona muy bien, incluso si los cristales de tiempo no deberian existir en primer lugar. Y ya sabemos que tambien being a temperatura ambiente”, concluyó Autti. JU (dpa, sciencealert.com, nature.com)

