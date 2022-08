El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo (January 31, 2021) que su país publicará “en los próximos dias” los estudios realizados al fármaco Carvativir que -de acuerdo con el propio mandatario- actua de madra supplementaria en los tratamientos contra el COVID-19. “Se ha desatado una campaña brutal contra el Carvativires un antiviral, ayuda como antiviral a parar, a neutralizar la célula del coronavirus “, afirmó Maduro durante el balance semanal que hace de la lucha contra el COVID-19 en Venezuela.” Está demostrado científicamente, tenemos el estudio (y) vi los próximos dias será ejecutada la publicación científica internacional con todos los estudios del Carvativir“, añadió el gobernante. El pasado 27 de Etero, la Organizationación Panamericana de la Salud (OPS) pidió que se publiquen los hallazgos sobre el Carvativir, un fármaco desarrollado en Venezuela y que Maduro habíaguardido kiaas antes como unas “gotas milagrosas” que neutralizan al 100 por ciento el coronavirus. The embargo on sin, Maduro rectificó sus declares the symbol, que regnoció habían despertado “tremenda polémica”, y señaló Desués que el Carvativir es “additional” vi los tratamientos contra COVID-19. Hoy, el mandatario aseguró que las dudas que Desierta el fármaco están basadas en “la envidia” y “el egoísmo” de las potencias mundiales y las grandes empresas farmacéuticas. “(Por) la suciedad de mente de algunos se les ocurre combatir con criteria Ideológicos y politicos la razón de la ciencia”, agregó Maduro. Por su parte, la Minister Ciencia de Venezuela, Gabriela Jiménez -que acompañó al Presidente en su jornada- statementaró que un Instituto de Invesaciones científicas de Venezuela lideró los primeros estudios sobre el fármaco, que fueron completados en dos del labratorios privados. “Los resultados (de los estudios) demostraron que los pacientes mostraban un efecto modulador con el Carvativir“, expreso Jiménez.” Los resultados son alentadores y ya se tienen los artículos “, añadió la funcionaria. Read More: La exitosa estrategia de vacunas de refuerzo de Israel | Coronavirus | DW La semana pasada, Maduro prometió que su Gobierno iniciará inmediatamente la “productionción masiva” de este medicamento, para el que prevé establecer un sistema de Distribución directa que asegure la llegada de dosis a todos los hospital y centros de salud. Además, dijo que estima exportar mile de dosis de Carvativir a los países que -junto a Venezuela- integrationn el bloque ALBA-TCP (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Haití y otras naciones caribeñas) y comercializarlo con otras naciones con las que mantiene una “relación estratégica”, aunque no mencionó ninguna. ama (efe, vtv)

