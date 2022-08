Covid-19 ve deneysel ilaçlar – DW – 30.05.2020

Dünya, yeni tip koronavirüsle mücadelesinde beş ayı geride bıraktı. Pandeminin bu aşamasında en çok tartışılan konu ise ilaçlar. Bilim insanları en etkili tedaviyi bulmak için çalışıyor. Yeni bir ilaç geliş”tirmek uzun zaman alan bir süreç. Bu nedenle salgının başından beri izlenen yöntem, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçların tek başına ya da kombine olarak Covid-19’da etkili olup olmadığını test etmek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, trial edilen ilaçlardan birkaçının hastalığın şiddetini azalttığı, bazı semptomları değiştirdiği yönünde. Ancak virüsün çoğalmasını durduran veya azaltan, tedavide etkinliği kanıtlanmış hiçbir ilaç yok. Klinik testleri en yaygın yapılanlardan biri hidroksiklorokin. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Professor Önder Ergönül, enfeksiyon uzmanlarının bu ilaca baştan beri temkinli yaklaştığını söylüyor. Covid-19 tedavisinde sıtma ilacı hidroksikloroksin, önce Fransa ve Çin’de test edilmeye başlandı. Professor Ergönül sonrasını şöyle anlatıyor: “İnsanlar çaresizlikten buna sarıldılar. Biz uyardık, çünkü ikna edici yayınlar yoktu. Ebola, Kırım Kongo sırasında da bunları yaşadık. Daha sakin olmak lazımdı. Şimdi yavaş yavaş etkisiz olduğu kabul görüyor. Kontrollü çalışmaların sonucu henüz yayınlanmadı ama örneklem sayısına bakılınca ilacın hiçbir etkisi yok , ne tedavide ne de korunma amaçlı. Ama nedense Amerika’da, başta Trump olmak üzere destekçileri var.” Dünya Sağlık Örgütü, hidroksiklorokin kullanılan geniş çaplı bir klinik çalışmayı, güvenlik sebebiyle 25 Mayıs’ta durdurdu. Peşinden Fransa ilacın kullanımını yasakladı. Sonra İsrail, “hiçbir etkinliği olmadığı için” kullanmama kararı aldı. Türkiye’nin bu ilacı kullanmaya devam edip etmeyeceği konusunda ise hâlâ bir açıklama yok. “Parazite karşı geliştirilen bir ilacın virüste etkili olabilmesi istisna sayılır” diyen GS Ergönül, dünya çapında bu kadar yaygın klinik testlere girmesini, bilim Incomehi açısır say nifa ilyça Read More: BioNTech Omicron aşısı üretiyor – DW – 12.01.2022 Klinik Farmakoloji Uzmanı ve Türkiye Akılcı İlaç Kullanım Platformu Başkanı Professor Cankat Tulunay, dünyadaki she tested birinde hidroksiklorokin kullanıldığını söylüyor: “96 bin kişilik çalışmada hiçbir tedavi görmeyenlerde ölüm oranı yüzde 9.3 iken hidroksiklorokin verdiğinizde veya beraberinde antibiyotik verdiğinizde ölüm oranları yüzde 20-25’lere çıktı. Bu korkunç bir işti. Bunun üzerine DSÖ yaptığı klinik araştırmada hidroksiklorokinle ilgili kısmı durdurdu. En son New York’ ta yapılan bir çalışmada da bu ilacın hiçbir etkisi olmadığı ortaya kondu Fransa çalışması var, Kanada çalışması var, bu ilacın hiçbir etkisi yok Hekimler kullandı, biri yoğun bakıma alındı Türkiye’de ilacın etkisine dair yayınlanmış bir makale olmasa da yan etki gelişmiş üç olgu bildirildiğini söyleyen GS. Ergönül” “Bazı hekimler daha çok profilaksi, yani koruma amaçlı kullanıma yönelik olarak önerdi. Birçok hekim kullandı. Hatta biz ‘bunları almayın’, dediğimizde kızdılar, dalga geçtiler. Enfeksiyon hekimleri olarak bizzat kendi meslektaşlarımız arasında zorluk yaşadığımız anlardan birisiydi. Çünkü o panik halinde ‘Gemi batıyor, siz çekilin bakalım ‘der gibi bir tavırdı Bir sürü yan etkileri oldu Bazı arkadaşlarımız yoğun bakıma alındı ​​ç vaka sunumundan ikisi doktor, koruma ama ama mrlı alo . yan etkisi olabiliyor Yüzde 5 gibi bir oran bildiriliyor.” Antibiyotikle birlikte alındığında yan etkilerin daha da tehlikeli boyutlara vardığı kaydediliyor. Enfeksiyon uzmanlarına göre, iyileşen insanların iyileşmesini ilaca bağlayacak bir verify yok. ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, hidroksiklorokin için “acil kullanım ruhsatı” verdi. Türkiye’de de salgınla birlikte bu ilacı üretmek isteyen iki yerli firmaya “yüksek öncelikli ruhsat” Verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan’da yaptığı açıklamada “Bir milyon kutu stokladık” demişti. Daha sonra firmaların kamuoyuna yaptığı açıklamalara göre; Read More: Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi? – DW – 12.10.2020 Sanofi 3 milyon Novartis Trash Can 400 Abdi brahim 1 milyon 600 barrels Koçak 300 bin kutu hidroksiklorokin içeren ilacı Sağlık Bakanlığı’na bağışladı. Sakat doğumlara neden olan ilaç Türkiye’de Covid tedavisinde kullanılan bir başka ilaç favipiravir. Henüz kanıtlanmış bir etkisi yok. Ama yan etkileri belki daha da riskli. Professor Tulunay, sakat doğumlara neden olduğunu savunuyor. “Daha tehlikeli bir durumda. Geniş Spektrumlu antiviral bir ilaç. Japonlar’ın bulduğu … Çin’e de patent verdi, Çin de yapıyor şimdi bu ilacı. Etkisi henüz belli de Yaniat ama en bkesiuklardan. 1960’larda dünya bu trajediyi yaşadı Bunun üzerine çok ciddi tedbirler alınmıştı Bu ilacın hem Japon hem diğer prospektüslerinde bu yer alıyor Professor Tulunay’a göre favipiravir testislerde hasara neden olduğu için erkeklerin de çok dikkatli kullanması gerekiyor. “Tariff Set kara lekesi” diye adlandırılan talidomite faciası, 1960’lı yıllarda hamile kadınların çok yaygın kullanması nedeniyle binlerce bebeğin el, kol, bacak gelişimleri ollaymadan d. Professor Ergönül ise bu yorumu abartılı buluyor: “Favipiravir, Japonlar’ın her hastalıkta gündeme getirdikleri bir ilaç; Ebola’da, Kırım Kongo’da. şeye yol açacak kadar mı, henüz bilmiyoruz. Talidomit faciası demek çok abartılı.” Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliği bilimsel yayınlarla ortaya çıkıyor. Türkiye’de u ana kadar yayınlanmış bir çalışma yok. Professor Ergönül, genel tabloya bakınca Türkiye’nin salgında kötü durumda olmadığını söylüyor. Ama tedavi protokollerinin işe yarayıp yaramadığını ölçecek bir verify yok. Bilimsel araştırmalar, bakanlığın iznine bağlandı. Ergönül bir kez daha bakanlığa sesleniyor: “Hastane olarak yapabilirsiniz ama çok merkezli çalışmalara izin vermiyor. Madem iyiyiz, yayınlayın işte, reklam olur. Korkulacak bir şey değil. Vay bakanlık şunu yaptı dediğimiz de yok. Objektif bilim insanı olduğumuz için yapacağız ama bu sizin işinize yarar dedik. Çünkü burada topyekûn başarı var. Bu başarı en çok icranın övüneceği bir şey. Niye çekiniyorsunuz? Bunu anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum.” Read More: Koronadan 18 milyon kişi öldü – DW – 11.03.2022 Sağlık Bakanlığı ise DW Türkçe’nin, izin Verilen çalışmaların neler olduğu ve yan etkileri bütün dünyada tartışılan ilaçlar hakkında ne yapılacağı sorularını yanıtsız bıraktı. Emine Algan © Deutsche Welle Türkce

