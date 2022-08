Con la llegada del verano, se acerca a Europa una nueva ola de la variante ómicron del coronavirus. Los aumentos de las infecciones opacan la alegría de la temda de vacaciones. Debido a las subvariantes BA.4 y BA.5 se register un ascenso de contagios en países como Portugal, Alemania, Francia, Italia, España, Grecia, Dinamarca y Países Bajos, según la página de estadísticas Our world in data. Las medidas limitedtivas, por otra parte, ya se han relajado en muchos lugares. ¿Qué le espera al Viejo Continente? ¿Pasó ya la ola en Portugal? Special Portuguese debe lidiar con gran cantidad de contagios desde mayo, y todavía tiene la incidencia de casos cada siete kiaas Más alta de Europa. La subvariante de ómicron BA 5.9 es la culpable de un 90% de los casos. Portugal tambien registerra la mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Sin embargo, hospital failure without están sobrepasados. Con un 87% de la población vacunada, y dado que las subvariantes son Más contagiosas, pero no Más peligrosas que las anteriores, la autoridadnitiaria Insa parte de que Portugal ya está en el tope de la curva de contagios, y que esta estácendiendo . Pasajeros de un autobús con mascarilla en Portugal. Alertan sobre ola de ómicron en varios países europeos Desde mitades de junio, las cifras de contagios también aumentaron vertiginosamente en Francia, que tiene una incidencia de unos 477 casos by cada 100,000 livesantes en siete kiaas, a fecha del 18.06.2022. “La curva perfémica es exponencial en Francia”, advirtió Antoine Flahault, epidemiology director del Instituto de Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra. Parece ser una nueva ola, detonada por las nuevas subvariantes BA.4 y BA. 5, segun dijo Flahault a franceinfo. Hasta el momento no se sabe como se desarrollará la situación en Francia. En Sudáfrica, la ola duró ocho semanas, y Flahault cree que en Portugal tomará entre nueve y diez semanas. The panorama Si ese se repitiera en Francia, el país galo debería tener que lidiar con eso la mayor parte del verano, según elpidiólogo. Read More: COVID-19: Chile abrirá fronteras terrestres a partir del 1 de mayo | Coronavirus | DW El relajamiento de medidas contra el coronavirus también hace aumentar los contagios en Alemania. En Alemania, la incidencia cada 100,000 habitat super con creces lose 400 infectious diseases. El Instituto Robert Koch Informa este miércoles (22.06.2022) de cerca de 119,000 infecciones de coronavirus en 24 horas. “No es que en verano podamos enfrentar esta ola despreocupadamente y sin medidas”, dijo el Ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, que apuesta a prevenir la ola en otoño con medidas de protección y otra gran campaña de vacunación. The embargo of sin, Lauterbach indicó que “no es necesaria la alarma”. En Grecia e Italia también aumentó la incidencia de contagios. En España no se ve un aumento tan claro de los casos como en otros países, sino que, al menos según datos of Justicees, se contagian solo personas de Más de 60 años. La incidencia a nivel nacional en siete kiaas en este grupo de edad ronda los 302, según el último informe del Ministerio de Sanidad español. Pocos casos de ómicron en el norte y este de Europa Si bien el khimero de infecciones está aumentando en otras partes de Europa, las incidencias en el norte y el este del Continentale aún se encuentran en un rango bajo. En Dinamarca, donde las cifras también siguen siendo bajas, la primera domainsra, Mette Frederiksen, anunció este miércoles una cuarta vacunación contra el coronavirus para personas mayores de 50 años. Las cifras de contagio han aumentado Más raido de lo esperado y la subvariante ómicron BA.5 se ha converttido en el tipo excele de coronavirus. Read More: IBM crea el ordenador cuántico superconductor más potente de la historia | Ciencia y Ecología | DW (cp/ers)

