DW: Dr. Drexler en la última semana, los casos de COVID-19 en América Latina han bajado (un 31 por ciento), pero las muertes han vuelto a aumentar (un 5.6 por ciento), según la Organiación Panamericana de la Salud (OPS). ¿How to debe? Felix Drexler: Ciertamente, los casos estan bajando. Esto se puede deber a que mucha gente ya se infectó, pero también beingen dificultades para realizar pruebas anticovid (de detección). En varios países se han modificado de testeo y ya no se están haciendo muchas pruebas por escasez de recursos. Incluyendo países que antes realizaban muchas pruebas, como Colombia. En ese contexto, Charité y el Gobierno alemán van a entregar 500 mil PCR test a Colombia. Esto lo hicimos en el marco de un proyecto bilateral entre ambos países. El virólogo alemán Felix Drexler, de la Clínica Universitaria Charité, de Berlín. Estamos muy entusiasmados de que haya sido posible. Lo especial de esta prueba es que podrá detar el coronavirus, y en la misma Reación se podrán Idificar las variantes ómicron, delta, mu y lambda. Es decir, las majores variantes que cyclean en la región andina. Esta es la primera vez que será tasizada y podría servir para todos los países latinoamericanos. ¿Cuando podría contar el resto de países de la región con ester tipo de pruebas PCR? Los otros paises podrían comprarlo o productionirlo. Pero, antes de eso, tenemos que ver hasta qué punto serán útiles estas pruebas multiplexadas. Ya exist pruebas para cada variante del coronavirus, pero se tiene que hacer el test dos veces, tarda Más y el costo termina siendo el doble. La falta de pruebas es algo que puede explicar las discrepancias entre cifras de contagios y muertes. Por otro lado, en varios países ya pasaron algunos meses desde que se aplicó la vacuna de refuerzo. Varios gobiernos están bajando la guardia con las medidas de protección. Y por eso, personas de grupos de riesgo se vuelven an infectar y mueren. Read More: Noruega donará 1.000 millones de dólares a Ucrania para reconstrucción y fines humanitarios | Europa | DW Pese a ello, ¿qué países latinoamericanos cree usted están logrando un mejor manjo de la pandemia? Todos los países de la región han sufrido mucho y todos, en chung, han tenido un gran éxito con sus campañas de vacunación. También países con baja Coral infrastructure están haciendo un esfuerzo Heroo, como Bolivia. Creo que todos los países están haciendo lo que pueden dentro de sus posibilidades. No se puede decir que a un país le ha ido mejor, porque en un primer momento le fue bien a un, pero en la siguiente ola no fue así. Los casos de COVID-19 en América Latina estan bajando, pero esto solo sería una pausa y no el fin de la pandemia, según el doctor Drexler. A nivel mundial, los casos de COVID-19 también están bajando y cada vez mas países están removendo lasrictciones, ¿es Prematuro penar que estamos en la directa final de la pandemia? Creo que el hecho de que los kiaros estén bajando nonifica el fin del coronavirus. Más que el fin de la pandemia, estamos yendo hacia un periodo de pausa. Una pausa bien onlycida y un momento pararatoryrar. El virus seguirá Cirando, desarrollandose y mutando. Además, survivale un riesgo specificto de que el mute virus y aparezca el próximo invierno, en Europa o Latinoamérica, una nueva variante de ómicron Más fuerte. No creo que ya estemos yendo a la endemicidad. Mientras tengamos tanta transmisión, el seguirá mutando virus. Todavía or que tener mucho cuidado y seguir preparándonos para una posible próxima ola. Esto quiere decir, rod or rod invertir en Infrastructureestructura, vacuole product adapted to variants para nuevas, realizar ensayos clínicos y promover el trabajo transnacional. En Charité seguiremos luchando para crear una red entre Europa y América Latina, porque estamos convencidos de que es lo que necesitamos para enfrentar juntos la próxima ola o la próxima pandemic. Read More: Al menos dos muertos tras terremoto de 6,2 en Indonesia | El Mundo | DW La subvariante BA.2 de ómicron represents ahora el 21 by ciento de los nuevos contagios en el mundo. Según nuevos estudios se está tvando muy raido y podría causar una enfermedad mas grave. ¿Qué mas detalles se sabe alpecto? Hasta ahora, solo eso es lo que sabemos. Estamos meramente acompañando el procesoosystemiológico que precisionamente sugiere una transmisibilidad Más alta. Es tan distillate, que realmente la inmunidad por las primeras olas y la vacunación protege menos contra la transmisión y la enfermedad. Muchos quieren penar que ómicron no es peligrosa, pero eso no es así. Hay mucha gente que está muriendo by ómicron. Todavía tenemos mucho trabajo by delante con el COVID-19. Hay mucho by entender y aprender. Otro estudio de la Universidad de Washington encontró que el contagio by COVID-19 aumenta en un 60 por ciento el riesgo de padecer un trastorno mind. ¿Cuáles serian las razones? Esto también es parte de lo que ya mencioné. Entendemos todavía muy malpectos del coronavirus como las secuelas o el persistent COVID-19. Ese estudio indica, por ejemplo, que las personas que habían tenido COVID-19 tuvieron un 39 por ciento Más de probabilidades de ser precisionadas con depresión y un 35 por ciento Más de probabilidad de sufrir ansiedad Desués de una infección. Es posible, pero no entendemos precisionamente las razones. También se puede tratar de la sensación que siente una persona cuando es Diagnosticada con cualquier enfermedad que sea muy purpra. Eso puede afectar el estado psicológico del paciente, porque es un Impacto muy grande y se puede sentir is vulnerable. Read More: Tornado en Estados Unidos deja al menos seis muertos | El Mundo | DW Y en el caso del COVID-19 Perseverance, ¿qué síntomas deberian alertarnos? El canancio, la dificultad para Concentrarse, la ausencia de olfato, la dificultad deratoryrar bien, dolores de cabeza expandados. En esos casos es bueno buscar el acompañamiento de un médico especializado. Pero como esto todavía no se entiende by complete, does not exist un tratamiento causality o una píldora Mágica que ayude. (multiple sclerosis)

