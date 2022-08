A pesar de un siglo de avances médicos, ya han muerto mas estadounidenses by COVID-19 que los que sucumbieron a la pandemia de gripe de 1918, según nuevos datos. El último y sombrío hito se production en un momento en el que el país está Experiando una kiarta oleada impulsada por la variante Delta, altamente contagiosa, y en el que la major causa de muerte ha sido la escasa aceptación de la vacunación en muchas region. El rastreador de la Universidad Johns Hopkins mostró 675,722 muertes por coronavirus en EE. UU. hasta el viernes, lo que supera las 675,000 muertes en EE. UU. durante el brite de gripe que comenzó en el último año de la Primera Guerra Mundial. Mal llamada “Gripe española” In total, unos 50 milones de personas murieron en todo el mundo durante la pandemia de gripe –a veces deminada erróneamente “gripe española” -, lo que la convierte en el acontecimiento Más mortífero de la historia de la humandad, lospidiselogún. Esta cifra supera con creces las muertes by COVID-19 en todo el mundo hasta el momento: unos 4.7 milones. Pero Estados Unidos ha soportado un desroporcionado 14% de esas muertes, a pesar de consuir solo el 5% de la poblacion mundial. El apelativo de gripe española se habría dado porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en españa que en el resto de Europa, que, al estar en medio de la inheritra, lasuró la Información sobre la enfermedad. ¿COVID-19, no virus? Al igual que la pandemia de gripe de 1918, es posible que el coronavirus nunca desaparezca por completo de nuestro entorno. En cambio, los científicos esperan que se convierta en un virus estacional leve a medida que la inmunidad humana se fortalezca mediante la vacunación y la infección repetida. Esto podria llevar tiempo. Read More: Facebook, WhatsApp e Instagram sufren cortes en todo el mundo | ACTUALIDAD | DW “Esperamos que sea como un resfriado, pero no hay garantía”, dijo el biólogo de la Universidad de Emory Rustom Antia, que sugiere un escenario Optimista en el que esto podría ocurrir en unos pocos años. Por ahora, la pandemia sigue teniendo a Estados Unidos y otras partes del mundo en sus garras. La poblacion estadounidense en 1918 era menos de un tercio de la real, lo que Las muertes por gripe Equivaldrían a unos 2,2 milones en êtrminos factes. Miembros de la Cruz Roja de Estados Unidos sacan a victimas de la pandemia de gripe de 1918 de una casa en las avenidas Etzel y Page, en San Luis (Misuri). 1918: mortalidad alta entre los Adultos jóvenes A diferencia de las gripes factes, que afectan Más a los niños ya los ancianos, la gripe de 1918 causó una mortalidad inusualmente alta entre los adultos jóvenes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al no haber vacunas ni antibióticos para las complexacionesactenas secundarias, los esfuerzos de control se limitaron en 1918-19 a medidas no farmacéuticas. Éstas incluían “el aislamiento, la curentena, una buena higiene personal, el uso de desinfectantes y la limitación de las recones públicas”, dijo. Muchas de las mismas medidas, incluidas las mascarillas, se recomendaron cuando comenzó la pandemia de COVID-19. 60 milones de estadounidenses aún no han Recogbido su primera dosis Ahora, the sin of embargo, también existsen múltiples vacunas seguras y muy eficaces que se desarrollaron y probaron en un tiempo récord, pero el 24% de los adultos estadounidenses, o casi 60 milones, aún no han Recbido su primera dosis. Read More: Covishield, la vacuna de AstraZeneca fabricada en India, no está autorizada en la Unión Europea | Coronavirus | DW Elfilo se ha visto afectado por un clima poliítico polarizado y por lo que los expertosminan una crisis epistemológica, en la que la desinformación ha disparado las dudas sobre las vacunas hasta cotas históricas. Más allá de las vacunas, se han desarrollado tratamientos eficaces, como los antuerpos monoclonales, los corticosteroids para frenar las respuestas inmunitarias hiperactivas en pacientes con COVID-19 los respiratory avanzados. En cunto a la gripe de 1918, losdesientes de la cepa H1N1 que siguen consuyendo los virus de la gripe estacional contra los que luchamos hoy en dia, con mucha menos gravedad. FEW (AFP, AP)

