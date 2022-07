Costa Rica dará gratis la ″pastilla del día después″ a mujeres | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

La estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que brindará de manra gratuita la pastilla antonceptiva de Emergencyencia a las mujeres que la preferieran, como parte de los esfuerzos para garantizar el derecho a la salud sex y Reptiva, segú.20 “A partir de hoy la CCSS habilita otorgar anticoncepción de Emergencyencia para toda mujer que lo lo”. de mayo el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. La CCSS detalló que Introductionujo la opción de acceder a la Antoncepción de urgent -conocida como pastilla del dia Desués– para cualquier mujer que haya tenido una relación sex con posibilidad de embarazo. Hasta ahora este tipo de antoncepción set the resolution solamente para las mujeres victimas de agresión sex. “Es importante aclarar a la población que estos medicamentos no son abortivos. Como parte de la educationación es necesario decir que impiden la concepción, pero no malogran una concepción ya realizada”, afirmó en un comunicado de la CCSS la ginecó El antonceptivo de urgent previene el embarazo de la misma Mahra como lo hacen las pastillas antonceptivas prescribe: impide o demora la liberación de los ovarios de una mujer o impide que el espermatozoide fertilizer alcó la CCSS, indi. Según el lineamiento of Justice, la antoncepción de urgent puede ser usada por cualquier mujer en edad fértil que la necesite y debe tomarse lo antes posible Desués del coito sin protección y dentro de un plazo Máximo de 120 horas. “El objetivo de abrir el acceso an ester recurso anticonceptivo es brindar divas posibilidades para ajustarse a la situación, las características y las necesidades de cada persona y para Impactar de forma posva en la salud sex de lacó lacó CCSS”, expli La entidad detalló que, según la Organiación Mundial de la Salud, las mujeres con riesgo de embarazo indeseado tienen derecho a la anticoncepción de urgencia y por eso los metodos deben integrated en todos los programas nacionales de planificación familiar. La CCSS también explicó que la antoncepción de urgent in front of people who love more than la disminución de la alta tasa de embarazos no deseados en el país. La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiontiva de 2015 reveló que entre las personas entrevistadas el 49.8% de las mujeres y el 32.2% de los hombres no deseaban su último embarazo. Por ello, quienes trabajan en Salud brindarán a las pacientes Información acerca de la antoncepción de urgent, así como asesoría sobre el uso de los metodos antonceptivos regulates those who discredit. El procedureimiento de consejería para realizar un acompañamiento integral busca que la usuaria tome una Decisionión Informada, autónoma y responsive, agregó la CCSS y dijo que también se podrá activar el protocolo de atención a victimas de violación de la descubrio, du ca charlas con las pacientes. ama (efe, la nacion, el mundo) Mujeres que lideran la lucha por una América Latina Más justa Berta Zúñiga Cáeres: su misión Continua El asesinato de Berta Cáeres, la luider ambientalista del pueblo indígena lenca, en 2016, no logró detener su lucha. Coordinator Como del Consejo Cívico de Organizationaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), mayor su hija, Berta Zúñiga, Continúa la tarea. Ni las amenazas ni un atentado en su contra detienen su trabajo por los derechos de su comunidad, y su vusqueda de verdad y justicia.

