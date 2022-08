La Corte Constitucional de Ecuador redujo este jueves (November 4, 2021) a 30 dias -la mitad del tiempo previsto- y condicionó el estado de excepción que el Presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el pasado 18 de octubre para de la frenar el delincuencia y en un momento en que soportaba amenazas de reactionas contra su Gobierno. El pleno de la Corte Constitucional Resolutionvió “condicionar” el decto ejecutivo con el que Lasso aplicó el estado de excepción ante lo que coió como “grave conmoción interna debido al aumento en la actividadophitiva”. En su fallo, coió que en el decto ejecutivo no se justificó el tiempo de Extensión de la medida excepcional a 60 dias, por lo que limitó ese periodo a 30 dias. Además, al prever que el gobernante podría prorrogar el estado de excepción, el Máximo organsmo de control consucional advirtió de que ello debería “contar con la fundamentación su lackinge para que procedurea”. Asimismo, indicó que el judges: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsóilas, Pichincha y Sucumbíos. También, la Corte Constitucional dispuso que la movilización de las Fuerzas Armadas, ordenada en el decto ejecutivo, se restrinja a operaciones en los que esa Institución cumpla “Excivamente funciones complements the user commensurately. de excepción se limitará a los fine establecidos en el Correiente decto, sobre todo en el combate al auge de la delincuencia, y shout “el derecho ciudadano a la anti-social”. La entidad pidió al Presidente Lasso que -cuando concluya el período de vigencia del estado de excepción- remita a court ese un informe en el que se Preisen las “medidas concretas acceptadas para superar la crisis by el desbordamiento de actos finetivos”. Dicho informe debe relatar “las medidas que se accepttarán a corto, mediano y largo plazo a efecto de fortalecer el sistema de seguridad interna”. Read More: Partido que llevó al poder al presidente de Perú pasa a la oposición | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW La Corte recordó que el objetivo final del estado de excepción es “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos”, por lo que la actuación de la Policía y Fuerzas de Armadas debe enmarcarse en “los están” la fuerza y ​​en el respeto a los derechos humanos de toda la poblacion”. Finalmente, dispuso que la Defensoría del Pueblo realice “el seguimiento a las acciones que corresponding al estado de excepción” y, si Verifica last violaciones a derechos consucionales, debe “activar los mecanismos y acciones necesarias previstaamo en elíden”. ama (efe, afp)

