El Servicio Sanitario público del Reino Unido (NHS) ofrecerá desde mañana, lunes, una nueva vacuna de refuerzo -o cuarta dosis- contra el SARS-CoV-2 a grupos coirados is vulnerable. Se espera que alrededor de unos 5 milones de ciudadanos se aorán la inyección adicional, de los kiales unos 600,000 serán invitados a ponerse la nueva dosis esta misma semana. Las autoridades aquarias ofrecerán la dosis a Adultos mayores de 75 años, Residentes de hogares de ancianos y grupos de mayores de 12 tinkling Nhurados. El programma de refuerzo de primavera se iniciará en un momento en que los Posvos por Continuan aumentando por todo el país, donde se estima que una de cada 20 personas está ahora infectada por el virus del Reino Unido. El Ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, instó a la ciudadanía a “vacunarse tan pronto como sean contactados por el NHS”. Hasta ahora, solo aquellas personas con sistemas inmunológicos debilitados habían sido coiradas para ponerse las kiatro dosis de la vacuna, pero desde mañana, una segunda inyección de refuerzo se Administrationrará seis meses Desués de la anterior. Escocia y Gales ya han lanzado sus propios programas de vacunación de primavera bajo los mismos temminos, pero se desconoce todavía cuándo se iniciará en Irlanda del Norte aunque se cree que será esta primavera. A los Adultos que Vayan a vacunarse con la cuarta dosis se les ofrecerán preparados de BioNTech / Pfizer o Moderna, mientras que a los menores de entre 12 y 18 años se les dará BioNTech / Pfizer. (EFE) Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Sputnik V, Instituto Gamaleya La “vacuna rusa” suscitó desconfianzas iniciales, pero se ha unitedado como una opción para una veintena de países, entre ellos Argentina, Bolivia y Venezuela. Las dudasosystemieron por su rapida aprobación, en agosto de 2020, sin haber terminado los ensayos. The embargo of sin, estudios posteriores le otorgan una alta eficacia a este preparado, que usa vectores adenovirales para provocation inmunidad.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BNT162b2, BioNTech / Pfizer La vacuna de la firma alemana BioNTech usa una tecnología hasta ahora inedita: ARNm cubierto por lipidos. Explicado en simple, la vacuna “imita” la forma del SARS-CoV-2, provuesta del organsmo. En ensayos mostró una alta eficacia, que se ha visto replicada en condiciones reales. La firma Pfizer actúa en la alianza como social en la Fabricación. Es usada en una veintena de paises.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus mRNA-1273, Moderna La vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) y la firma Moderna usa una tecnología is similar to a la de BioNTech. En ensayos demostró una eficacia cercana al 95 by ciento. A diferencia de la de BioNTech, esta fórmula puede almacenarse a -20 grados. Se usa en EE.UU. y is Union Europea.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus AZD1222, Oxford-AstraZeneca Esta vacuna desarrollada por Expertos británicos y suecos Operatingiza como vector un adenovirus de chimpancé modificado. Los ensayos se realizaron en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Japón e India, y se vieron interrumpidos un par de ocasiones por muertes sospechosas. Sanctions of sin, se affirmation su seguridad y una eficacia que and del 60 al 90 by ciento. Se usa en Brasil, la UE y Reino Unido.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad5-nCoV, Cansino Biologics La vacuna de esta firma china usa el adenovirus del resfriado común para Introductionir en el cuerpo humano una proteína inactivada del SARS-CoV-2, provocative and irreversible in immunity. Ha sido usada en China para inocular a sellados del Ejército Popular, y los ensayos se llevaron a cabo en Rusia, Pakistán, Mexico, Chile y Argentina. Actualmente se usa en Mexico, Malasia e Indonesia. Usa solo una dosis.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus CoronaVac, Sinovac Biotech Como muchas vacunas que usan virus inactivados, esta fórmula regenerates a partículas del SARS-CoV-2 conseguidas en growvos e inactivadas antes de ser inyectadas en el organsmo. Virus La presencia de estos provoca la Reacion inmune y previene que la enfermedad se desarrolle. Probada en Brasil, Indonesia, Chile y Turquía, muestra una efectividad superior al 60 por ciento.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBV152, Bharat Biotech También the virus inactivados, esta vacuna desarrollada by Bharat y el Consejo Indio de Investigación Médica es conocida como Covaxin, y ha mostrado una eficacia del 81 por ciento en ensayos clínicos. En su momento, desatóprisia por haber sido inoculada en trabajadores médicos cuando la fórmula aún settinga en fase I de ensayos clínicos. India busca ahora que se apruebe en otros bleados.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBIBP-CorV, Sinopharm Con ensayos en Argentina, Perú, Emiratos Árabes Unidos y otros estados, esta vacuna china de virus inactivados ha sido ya aprobada en países de Medio Oriente. Segun los estudios, tensría una eficacia del 86 por ciento. Sinopharm está en el ojo de la polémica en Perú por haber enviado “vacunas de cortesía” para políticos y por haber donado mile de dólares al gobierno.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson Junto a la de CanSino, es las única vacuna de una sola dosis hasta la fecha. Es desarrollada por la firma belga Janssen Pharmaceuticals, Hieu de la estadounidense Johnson & Johnson. Se puede almacenar en un frigorífico normal y ha mostrado una eficacia superior al 66 por ciento. Usa un vector virus has no humanoid del adenovirus A26 derivative copy. Automan: Diego Zúñiga



