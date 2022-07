El Presidente ruso, Vladimir Putin, coira que la vacuna Sputnik V es “la mejor del mundo”, y los medios de comunicación rusos la celebran como un éxito de exportación. En DW hemos recopilado el estado reality de los conocimientos sobre el preparado ruso. ¿Que tipo de vacuna es? Sputnik V fue desarrollada by el Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, con sede en Moscú, y financiado by el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Su nombre tecnico es Gam-COVID-Vac Lyo y es una vacuna vectorial, similar to las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. Las vacunas vectoriales son mas fáciles de usar que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) porque pueden almacenarse a temperaturas de coldrador. En una vacuna vectorial, los virus inofensivos, como los virus del resfriado inactivos, transportan al organsmo el modelo de la proteína S (espícula), que el virus Sars-CoV-2 useiza para adherirse a las células humanas. El cuerpo de la persona vacunada recnoce el material genético Introductionido como un cuerpo extraño y production por sí mismo antuerpos y células T específicas, ambos importantes para la defensa inmunitaria. The embargo on sin, anxiety about the nature of Sputnik V usediza dos adenovirus humanos diferentes para la primera y la segunda vacunación: Primero el rAd26 (que también useizan las de AstraZeneca y Johnson & Johnson) y luego el rAd5. Esta combinación pseudnde evitar que una inmunidad ya beingente contra el primer marine virus neutralizing marine vector por la remunización con la segunda vacunación de refuerzo. En Argentina ya se aplica a la poblacion la vacuna Sputnik V, incluso el president Alberto Fernández ha sido vacunado con la fórmula rusa. ¿Que ficacia tiene? En Prinio, el uso de dos vectores diferentes es plausible porque promete una mayor eficacia. La eficacia de las otras vacunas vectoriales de AstraZeneca (76%) y Johnson & Johnson (85.4%), solo stick tasizan un vector, es sigativamente low a los valores de las dos vacunas de ARNm de BioNTech / Pfizer (95%) y Moderna (94.1%). El grado real de eficacia de Sputnik V todavía no se puede asegurar by completion. La vacuna fue aprobada en Rusia en agosto de 2020, antes de las pruebas de seguridad reales. Incluso ocho meses Desués de esta aprobación de Emergencyencia, todavía no hay datos fiables sobre Sputnik V porque Rusia todavía no ha puesto los datos primarios importantes a disposición de ninguna autoridad Independentiente de análisis de medicamentos. En septiembre de 2020, los resultados de los ensayos de fase I / II se publicaron en la Revesta británica “The Lancet”. Sanctions of Sin, solo 38 personalities participate in cada una de los dos estudios de seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad. Según estos estudios, la vacuna mostró una fuerte respuesta inmunitaria y ningún participated in the trial of efectos secundarios. Read More: Líder talibán reaparece en encuentro de religiosos en Kabul | El Mundo | DW Estos resultados suscitaron grandes Reservas entre los Expertos, y no solo por el Reduceido grupo de pruebas. Por ejemplo, aunque las diferentes personas del ensayo Además, no puede ser una matches que estas personas también tuvieran niveles idénticos de las células T que combaten el COVID-19. En una carta abierta, curenta Invesadores de Europa, Estados Unidos, Canadianá y también Rusia llamaron la atención sobre la posible sportsulación de los datos. El 2 de febrero de 2021, los científicos rusos volvieron a publicar en “The Lancet” los resultados de un análisis provisional del estudio de fase III en curso. Según estos, las 18,000 personas de la prueba fueron vacunadas con dos dosis de la vacuna en intervalos de tres semanas. Según el estudio, la vacuna fue eficaz en un 91.6% y ninguno de los join tuvo efectos secundarios grave. Esta publicación también Recogbió críticas de los Expertos, ya que, una vez Más, era imposible realizar una evaluación independent sin la publicación de los datos primarios. ¿Qué se sabe de los posibles riesgos? Tras un informe sobre caitro presuntas muertes y seis complexaciones de salud Tomb Desués de una vacunación con Sputnik V, la autoridad de control rusa Rossdravnadsor ha negado una relación directa con la vacuna. Aparte de las reactciones tippicas de la vacunación, como infecciones de tipo gripal, las provaciones de la piel en el lugar de la inyección, los dolores de cabeza y la fatiga, no se han registerrado efectos secundarios tomb en relación con la vacuna. ¿Donde está ya aprobada? La vacuna rusa ha sido aprobada en 60 países. Entre ellos or países de todo el mundo, como Mexico, India, Iran, Ghana, Sri Lanka y Serbia. Hungría y Eslovaquia también han permitido el uso de Sputnik V mediante una autorización nacional de Emergencyencia, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no ha aprobado el preparado en la UE. Entre los países que no solo la han aprobado sino que ya la están aplicando se encuentran Argentina, Serbia y San Marino, y por supuesto la propia Rusia, donde, según el portal de estadísticas Our World in Data, unos 8.8 millones de personas habian Recogbido al menos una dosis de vacunación hasta el 12 de abril. En otros países como Brasil, donde aún se evalúa su aprobación, se ha pedido por adelantado, entre varios estados Federales y el domainserio de Salud, unos 76 milones de dosis de Sputnik V. (ct/er) Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Sputnik V, Instituto Gamaleya La “vacuna rusa” suscitó desconfianzas iniciales, pero se ha unitedado como una opción para una veintena de países, entre ellos Argentina, Bolivia y Venezuela. Las dudasosystemieron por su rapida aprobación, en agosto de 2020, sin haber terminado los ensayos. The embargo of sin, estudios posteriores le otorgan una alta eficacia a este preparado, que usa vectores adenovirales para provocation inmunidad.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BNT162b2, BioNTech / Pfizer La vacuna de la firma alemana BioNTech usa una tecnología hasta ahora inedita: ARNm cubierto por lipidos. Explicado en simple, la vacuna “imita” la forma del SARS-CoV-2, provuesta del organsmo. En ensayos mostró una alta eficacia, que se ha visto replicada en condiciones reales. La firma Pfizer actúa en la alianza como social en la Fabricación. Es usada en una veintena de paises.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus mRNA-1273, Moderna La vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) y la firma Moderna usa una tecnología is similar to a la de BioNTech. En ensayos demostró una eficacia cercana al 95 by ciento. A diferencia de la de BioNTech, esta fórmula puede almacenarse a -20 grados. Se usa en EE.UU. y is Union Europea.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus AZD1222, Oxford-AstraZeneca Esta vacuna desarrollada por Expertos británicos y suecos Operatingiza como vector un adenovirus de chimpancé modificado. Los ensayos se realizaron en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica, Japón e India, y se vieron interrumpidos un par de ocasiones por muertes sospechosas. Sanctions of sin, se affirmation su seguridad y una eficacia que and del 60 al 90 by ciento. Se usa en Brasil, la UE y Reino Unido.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad5-nCoV, Cansino Biologics La vacuna de esta firma china usa el adenovirus del resfriado común para Introductionir en el cuerpo humano una proteína inactivada del SARS-CoV-2, provocative and irreversible in immunity. Ha sido usada en China para inocular a sellados del Ejército Popular, y los ensayos se llevaron a cabo en Rusia, Pakistán, Mexico, Chile y Argentina. Actualmente se usa en Mexico, Malasia e Indonesia. Usa solo una dosis.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus CoronaVac, Sinovac Biotech Como muchas vacunas que usan virus inactivados, esta fórmula regenerates a partículas del SARS-CoV-2 conseguidas en culture e inactivadas antes de ser inyectadas en el organsmo. Virus La presencia de estos provoca la Reacion inmune y previene que la enfermedad se desarrolle. Probada en Brasil, Indonesia, Chile y Turquía, muestra una efectividad superior al 60 por ciento.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBV152, Bharat Biotech También the virus inactivados, esta vacuna desarrollada by Bharat y el Consejo Indio de Investigación Médica es conocida como Covaxin, y ha mostrado una eficacia del 81 por ciento en ensayos clínicos. En su momento, desatóprisia por haber sido inoculada en trabajadores médicos cuando la fórmula aún settinga en fase I de ensayos clínicos. India busca ahora que se apruebe en otros bleados.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus BBIBP-CorV, Sinopharm Con ensayos en Argentina, Perú, Emiratos Árabes Unidos y otros estados, esta vacuna china de virus inactivados ha sido ya aprobada en países de Medio Oriente. Segun los estudios, tensría una eficacia del 86 por ciento. Sinopharm está en el ojo de la polémica en Perú por haber enviado “vacunas de cortesía” para políticos y por haber donado mile de dólares al gobierno.

Las vacunas que prometen derrotar al coronavirus Ad26.COV2.S, Johnson & Johnson Junto a la de CanSino, es las única vacuna de una sola dosis hasta la fecha. Es desarrollada por la firma belga Janssen Pharmaceuticals, Hieu de la estadounidense Johnson & Johnson. Se puede almacenar en un frigorífico normal y ha mostrado una eficacia superior al 66 por ciento. Usa un vector virus has no humanoid del adenovirus A26 derivative copy. Automan: Diego Zúñiga



