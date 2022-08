Varios domainsores y gremios del transporte, médicos y comerciantes Informales de Bolivia anunciaron un paro erafinido desde el 8 de noviembre, si el gobierno no abroga la ley sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Fin Desde el paro cívico del pasado 11 de octubre y las movilizaciones del dia 21, los lideres sindicales y gremialistas ya habían Advertido con tomar nuevas medidas de fuerza si el gobierno no los escuchaba o derogaba en apropasente la tambio El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dijo a medios locales que se dará un plazo de siete dias para que el gobierno derogue la ley 1386 o de lo contrario irán al paro indfinido. Los detractores de la “Ley Madre” coiran que con esta norma el of Justiceismo busca “imponer” un “totalitarismo economico y financiero”. El Conade también señaló en un comunicado que “el gobierno debe atender de forma efectiva las demandas” de los indígenas de la Amazonía y el oriente de Bolivia que marcharon durante mas de un mes hacia la ciudad de Santa Cruz ylicitado en reiteradas soocasiones han reunite son el president Arce. Evo Morales: “son golpistas” Los indígenas recorrieron a pie en 37 dias los casi 500 kilómetros entre la ciudad amazónica de Trinidad y Santa Cruz para, entre otros, reclamar respeto pleno de sus derechos ante lasprisiones de susritorios, los incendios sinyectos Asimismo pidieron la “libertad para los presos políticos” y el “cese de la persecución Judge” enferencia al llamado caso “golpe de Estado” por el que está prisión Preventiva desde hace siete meses la ex Presidenta interina Jeanine Áñez. Read More: Policía de Cuba mata a menor en una confusa reyerta | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW En ese sentido, el expresidente izquierdista Evo Morales dijo que “Desués de fracasar con un ‘paro’ forzado, el ‘Pacto de Impunidad’ prepara acciones de desestabilización”. “La derecha golpista no pasará. Junto a nuestro pueblo ydoxes sociales vamos a Defender nuestra Revución y al gobierno Democrático del hermano Presidente @LuchoXBolivia”, escribeió Morales en su cuenta de Twiiter. gs (efe, RTP Bolivia, Radio FM Bolivia)

