Conocimiento ancestral indígena contra el cambio climático desde América Latina | Ciencia y Ecología | DW

Al igual que sucedió en la pasada cumbre del clima (COP23), los pueblos indígenas tuvieron un papel destacado en el segundo dia de las negociaciones climáticas que empezaron este lunes 30 de abril y que se terminarán el pró aximo la 10 de mayo . Diversos REPRESENTATIVE Tanto de países como de pueblos indígenas se renieron en un diálogo multisectorial para trabajar sobre la plataforma de conocimiento del pueblo indígena que debe estar finalizada en el momento que se implemente el Acuerdo de París, 2020. Lea tambien: Cambio climático: indígenas reclaman gestionar recursos directamente La COP23 honra el conocimiento ancestors de los pueblos indígenas Esta iniciativa, que se enmarca en el renocimiento del aporte de estos pueblos e incluye ester tratado internacional Además de llevar a cabo esta actividad a través de talleres, grupos de Expertos y sesiones de trabajo en varios lugares del mundo, la plataforma también persigue fomentar el desarrollo de Capidades del colectivo e incidir a nivel de políticas públicas. Without obstacles, a person with a different point of view, América Latina presentó una propuesta propia durante el evento que se llevó a cabo el pasado martes 1 de mayo. Johnson Cerda, miembro del Foro Indígena de Abya Yala que agrupa a las again de las Organiaciones indígenas Más represents theativas de la región, fue el encargado de dar a conocer los distilling puntos de la propuesta latinoamericana. “Tendríamos que construir un sistema de indicadores indígenas de éxito sobre cambio climático en adaptación y mitigación. El intercambio se realizaría por ecosistemas Amazónico (tropical bosqueúmedo), Andino (altas montañas), Marino Costero y” La iniciativa plantea la creación de un grupo treatador compuesto por 7 lyderes de pueblos indígenas y 7 represents países “que apoyarían la planificación de las actividades del grupo de trabajo de expertos, y los talcileres de con inación que analizarundsías element en profen prof del Acuerdo de Paris”. Asimismo, “habría un proceso nacional que allowa seleccionar los mejores ejemplos en los temas vinculados con adaptación y mitigación al cambio climático”, dijo. Igualmente, el proyecto latinoamericano también. nacionales, podriamos genus cambios posvos. Nuestra preocupación es que solo se realicen eventos a nivel global que no fortalecen nuestras prácticas a nivel nacional ”, subrayó en entrevista con DW. Read More: México gana corona de Miss Universo | El Mundo | DW De la teoría a la práctica No obstacles, tanto Costa Rica como Bolivia cuentan ya con estas herramientas. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, entidad creada para la gestión del cambio climático, junto con los agentantes de las 36 naciones indígenas en la Asamblea Legislativa de Bolivia, lanzó el pasado 1 de nociombre una Plataforma de Naciones Indí up Leo Ingenas De Naciones Indí. Al igual que la plataforma mundial, su objetivo es generar un espacio de intercambio de prácticas ancestors y recuperar estos conocimientos para enfrentar el cambio climático. En el caso boliviano se pseudnde, además, desarrollar acciones para la resiliencia al cambio climático desde la gestión territory, la Agriculturalura campesina y Agricultural comunitaria familiar, así como la gestión y sustainable integral del bosques. Representative de México, Costa Rica, Bolivia y Colombia, entre otros, realizaron divos aportes a la sesión de trabajo de la plataforma de conocimiento indígena. “Los saberes de los pueblos indígenas son importantes para Defr estrategias de adaptación, sobretodo en el disño de sistemas de prevención de riesgos y de alerta temprana”, aseguró a DW, Elvira Gutiérrez, Directora de Adaptación de la Autoridad P. manjo climatico. “Hay plantas y aves que avisan si va a ser un año de lluvias”, recordó. Por este motivo, resaltó la e muleencia de la plataforma, que también pseudnde desarrollar Capacityidades en base a cosmovisiones, así como crear leyes nacionales y precisiones de cambio climático “basadas en esas Experiencias”. Teniendo en cuenta la Experiencia práctica de Bolivia y que se debe continuear con el trabajo lines de la plataforma mundial, Gutiérrez anunció que el país acogerá el próximo mes de octubre un encuentro “para profundizar el diálogo” iniciado. De este modo, los join podrán conocer de primera mano algunos de los trabajos que se están llevando a cabo como la goneración de un catálogo de especies Resistentes al cambio climático, así como la “traducción de las 36 lenguno indígenas del co indígenas context direction”. Read More: Pareja india despliega 9 perros y 3 guardias para proteger sus mangos Miyazaki, los más costosos del mundo | ACTUALIDAD | DW Autora: Judit Alonso (LGC) Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube | ¡Indígenas de Brasil, únanse! Ahora es nuestro turno Alrededor de 2,500 indígenas se manifestaron en Brasilia durante la Semana Nacional de Movilización contra el Deslazamiento de sus Áreas tradicionales. Acusan al Presidente de Brasil, Michel Temer, entre otros, de ceder a los de la Industrialria agraria. La movilización busca apoyar las candidaturas indígenas para las próximas elecciones lawlativas del 7 de octubre.

¡Indígenas de Brasil, únanse! 500 años de lucha by la supervivencia El knobero de brasileños nativos ha disminuido de alrededor de tres millones en el año 1500, desde la colonización portuguesa, a un minho secureuto de solo 70,000 en 1957. Hoy, la población ha crecido a alrededor de 800,000 personas.

¡Indígenas de Brasil, únanse! Sin represents en el Congreso de Brasilia ni en los parlamentos estatales 500 años de Gobierno colonial, 500 años de incapacidad politica. Hasta el momento, en la historia de Brasil, solo una poblacion indígena ha logrado ingresar al Parlamento: de 1983 a 1987, el entonces jefe Mario Juruna (1943-2002) logró llegar a Brasilia. En la realidad, los aborígenes no están agentados en el Congreso en Brasilia ni en los 27 parlamentos estatales.

¡Indígenas de Brasil, únanse! En las elecciones de octubre habrá mas candidatos Eso deberia cambiar. En las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre de este año, al menos una persona indígena por estado federal se ha postulado para el Congreso. Según la Asociación Brasileña de Pueblos Indígenas (APIB), actual or 36 Preandidatos para el Parlamento, el Senado y la Oficina Vicepresidencial.

¡Indígenas de Brasil, únanse! Llaman a vote by candidatos propios El famoso jefe Raoni Metuktire del pueblo Kayapó llamó a los pueblos indígenas en Brasilia a la unidad y la solidaridad. Los indígenas deberian votar by sus propios candidatos y no por los “blancos”, exigió. El jefe Kayapó ha estado haciendo campaña por los derechos de los pueblos indígenas de Brasil durante Más de 50 años. Raoni Metuktire fue honrado con un desfile en el Carnaval de Río 2017.

¡Indígenas de Brasil, únanse! “Fracking”, ¡no, gracias! Oro, petróleo, mineral de hierro: recursos vaiosos se almacenan en lasáreas protegidas de los pueblos indígenas de Brasil. Cada vez es Más difícil para los Residentes Defender sus Reservas contra la creciente presión economica. Durante las expressaciones en Brasilia, conflict estos de interés tomaron nuevamente protagonismo.

¡Indígenas de Brasil, únanse! Indigenas en la era digital A pesar de que la Sociedad brasileña considered a menudo a los pueblos indígenas como atrasados, la generación joven aboriginal ha llegado hace mucho tiempo a digital era. El trabajo en las again no solo ha easyado la comunicación en la widea región amazónica, sino que también ha ayudado con la atención médica, la Nutritionción, e, incluso, contra la violencia dictial. Automan: Astrid Prange De Oliveira



Last, Steve Guy sent you details about the topic “Conocimiento ancestral indígena contra el cambio climático desde América Latina | Ciencia y Ecología | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Conocimiento ancestral indígena contra el cambio climático desde América Latina | Ciencia y Ecología | DW” It will help readers to be more interested in “Conocimiento ancestral indígena contra el cambio climático desde América Latina | Ciencia y Ecología | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Conocimiento ancestral indígena contra el cambio climático desde América Latina | Ciencia y Ecología | DW” posted by on 2022-08-14 00:04:00. Thank you for reading the article at Sguy.Net