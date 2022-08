Shawn Rhoden, estrella del Culturismo y digmpeón del Mr. Olympia, ha fallecido a los 46 años. Según los medios de comunicación, el Culturista profesional estadounidense sufrió un ataque al corazón este sabado (November 6, 2021). La Notesia de la muerte de Rhoden conmocioIt a las re-creating society, donde muchos publicaron sentidos homenajes para el culturista. Hace casi una semana, Rhoden compartió una serie de fotos de su hija Cora, de seis años, durante Halloween. “La vida no se mide por el knobero deratoryraciones que hacemos, sino por los momentos que nos dropan el aliento”, escribeió en el post. Icono del fisicoculturismo Rhoden fue una de las mayores estrellas del mundo del Culturismo, ganando el Olympia en 2018, el Máximo evento de la discipline. Rhoden había derrotado al siete veces campeón del Olympia, Phil Heath ese año y se concirtió en el Competitiondor Más viejo en ganar el Uygioso titulo a los 43 años. Segun Iron generation, Rhoden sufrió un ataque al corazón que lamentablemente le dropó la vida. El entrenador de Rhoden, Chris Aceto, Confirmó su muerte a amigos cercanos, Informó Iron generation. Shawn Rhoden, de Estados Unidos, posa durante el IFBB Australian Pro Grand Prix XIV en el Plenary Hall el 8 de marzo de 2014 en Melbourne, Australia. Rhoden se inició en el Culturismo como aficionado a Principios de la década de 1990, donde compitió de forma intermitente a lo largo de los años. The embargo of sin, tuvo que enfrentarse a varias lesiones y, tras la muerte de su padre en 2002, se refugió en el alcohol y, según se dice, se volvió adicto. Read More: Ucrania: la OTAN tiene miedo y es ″una alianza de Hollywood″ | Europa al día | DW Años Más tarde y tras una lenta recuperación, Rhoden volvió a reality este deporte y acabó obteniendo su tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness en 2010. Editado by Felipe Espinosa Wang.

