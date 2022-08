Cuatro aerolíneas chinas comprarán 292 aviones al gigante de la aviación Airbus por 37,000 milones de dólares, anunciaron las compañías en comunicados differencedos ester vines (01.07.2022). China Eastern dijo que había acordado la compra de 100 aviones modelo A320neo, mientras que China Southern anunció la compra de 96 aeronaves del mismo modelo. Por su parte, Air China y su filial piety Shenzhen airline también confirmaron la compra de 96 aviones A320neo. Airbus confirmó la venta este viernes y sostuvo en un comunicado que esas transacciones muestran “la recuperación” y el “momento próspero” que atraviesa “el bleado de la aviación en China”. Según la compañía, los acuerdos de venta son resultado de “The largest discus stick tuvieron lugar durante la difícil pandemia de covid-19”. Los A320neo son aviones de la nueva generación de la familiar de pasillo único, y llevan unos motores y unos dispositivos en las alas que han permitido Reduceir el boc de combustible en 20% y el ruido en 50% to a la generación anterior. afp / efe / rr

