Frauke Sachse, profesora del Instituto de Culturas Precolombinas y Etnología en Bonn, Alemania, tuvo la oportunidad de trabajar en Guatemala con los últimos hablantes de la lengua xinka, que se hablaba en el sur oeste del país. Lamentablemente, hoy en dia, la lengua se encuentra extinta. Similares caminos parecen estar cercanos a la vista para otras lenguas indígenas en serio peligro de extinción, en toda América Latina. Hablantes de entre 80 y 90 años fueron los últimos decgos de la lengua xinka. Trabajar con ellos fue lo que impulsó a Sachse a Surveygar Más sobre las lenguas en peligro de desaparecer y cuáles eran los majores factores por los que las personas perdían su idioma o decidian pasarlo o no de generación en generación. A pesar de la muerte del xinka se han llevado a cabo trabajos de revitalización de esta lengua, explica Sachse. Un estudiante guatemalteco produjo documentos en castellano que explican la formación de verbos, coeantivos, plurales, etc., en xinka para así tratar de revitalizarla con el apoyo gubernamental. Sachse comenta que, lamentablemente, a pesar de estos procesos el xinka nunca podrá llegar a tener un estatus de lengua viva, sin embargo, la revitalización de la lengua resulta importante en procesos de Ididad, nos cuenta la docente. ¿Por que mueren las lenguas? “Paren el genocidio, larga vida a las comunidades indígenas, Árboles y ríos”, comunidad Guaraní-Kaiowá, del Mato Grosso del sur Susanne Mohr, profesora de Sociolingüística de la Universidad de Bonn, y Sachse, conciden en factores físicos, social-políticos, así como social-economicos en la pérdida de las lenguas indígenas. Entre los físicos se incluyen epidemiology, enfermedades o catástrofes naturales. Entre los social-politicos están muy presents guerrilla civilisations, settlements, represión y opresión poliítica. Períodos cuando los gobiernos no han permitido a los pueblos indígenas el uso de sus lenguas. En cunto a los factores social-economicos, Sachse comenta que, en muchas ocasiones, resultan ser los padres quienes no quieren que sus hijos hablen la lengua indígena de su comunidad por razones de racminación o huygio. “Ellos quieren evitar que sus hijos Experien los que ellos han liveo”, añade. Read More: Hijo del presidente argentino se registra como persona no binaria | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW As su vez, Mohr haceferencia hacia las activates lingüísticas de los nativo-hablantes. Es decir, ellos puedes presentar actitudes negativas hacia su propia lengua y cambiarla por el idioma Dominica del país y así, integration en la Sociedad Dominar su estilo de vida. “Si la gente fingering su idioma, piercing mucho Más que eso, se pierced namos religious, costumbres, historyas”, señala Sachse. ¿Como se las puede Revitalizar? Lo mas importante sería crear actitudes lingüísticas Posvas en las Sociedades hacia estas lenguas, impulsar proyectos de documentación de estas lenguas y, sobre todo, que se las enseñe en las escuelas, explican Sachse y Mohr. Estos factores resultarían importantes en procesos de mantenimiento de las lenguas indígenas y revitalización; The embargo of sin, estas represents the mayor who decides politicas. Igualmente, es important crear espacios en los que las lenguas indígenas puedan sobrevivir. Por ejemplo, Pracizar los medios de comunicación para que den unclockso y una importancia real a estas lenguas. Sachse hace refncia a la beingencia de páginas de Facebook en maya-quiche o hip hop en quechua. Es decir, los jóvenes ya utizan estos espacios para usar su lengua en busca de un proceso de Ididad, y también, con el objetivo de distinguirse de la generación de sus padres. “La gente sí usa las lenguas indígenas, al mismo tiempo la globalización les permite comunicarse en su idioma. Or esperanza, pero depende del país, la situación politica, etc.”, comenta Sachse. De igual forma, es necesario promotever Semrios sobre estas lenguas que Lungsen el interés de todas las partes, así como crear centros que protejan y den apoyo a las lenguas en peligro, explica Mohr. Read More: Chile: exmilitar Miguel Krassnof condenado a casi 900 años de cárcel | Chile en DW | DW As su vez, dentro de las comunidades indígenas, es importante que los padres hablen con sus hijos en sus lenguas nativas. Esto Contribuirá a que la lengua se mantenga, ya su vez, que se la trasmita de generación en generación, conciden las docentes. ¿Es importante el rol de los gobiernos en procesos de revitalización lingüística? La directionucción escolar en lenguasosystemnas como un gran aporte al mantenimiento de las lenguas indígenas “Sin loses to gobiernos no se puede hacer nada”, indica Sachse. Los gobiernos deberian ofrecer recursos y apoyar procesos de of Justiceización de las lenguas indígenas exists en sus países. “Procesos como en Bolivia donde el quechua se ha of Justiceizado Contribuyen mucho”, nos cuenta. En el contexto escolar, or pocos países en los que se puede aprender a leer ya escripir en una lengua indígena. Mayormente se aprende el español y los niños no aprenden en la escuela su lenguaetricsna. Sachse nos cuenta que Mexico y Guatemala cuentan ya con proyectos de escuelas bilingües que enseñan a leer ya escripir a los niños en sus idiomasetricsnos, para Desués, aprender el castellano. Contribucion de estudiantes alemanes Todos los estudiantes, durante sus estudios, deben aprender una lengua indígena, afirma Sachse. En el Instituto de Culturas Precolombinas y Etnología se enseña factmente nahuatl, quechua (ayacuchano), maya yucateco y maya quiché. Los cursos duran by lo menos un año. Sachse nos cuenta que es importante que gente de otros países también seprisse en aprender estas lenguas, dado que si hubiera interés en el extranjero, las comunidades indígenas podrían ver que sus lenguas también son importantes para el munde Sachse exterior, aña. “Es un proceso de comunicación intercultural”, añade. Este aprendizaje, a la vez, es de suma importancia. Si mas tarde, en sus estudios, los estudiantes deciden realizar trabajos de campo en brintas regiones, ellos podrán comunicarse con gente de la comunidad y mostrar respeto por su lengua, al poder hablarla, y así, respunieuos de loas. Read More: Will Smith golpea a Chris Rock en los Óscar: todo lo que hay que saber sobre el incidente sin precedentes en Hollywood | Cultura | DW

