El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, Informó este sábado (May 22, 2021) que el pasado 3 de mayo presentó su renuncia al Presidente Iván Duque, quien recientemente agregó a sus funciones la mediación entre el Gobierno y el Comité de Par Nacional que promueve las reactas en su contra. “Deseo que por razones de carácter personal manifesto, siguiendo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responseabilidades que mi alma han elegido, irrevocable relinquishment of a como como Alto Comisionado para la Paz, a partr del dia 26 de mayo”, se lee en la carta enviada a Duque. Aunque alega motivos personal, la renuncia del alto comisionado ocurre en medio de la crisis mayor que ha tenido que enfrentar el Gobierno debido a las protest que comenzaron el pasado 28 de abril en contra de la politica society y economica de la Administracion Duque. El Presidente, por su parte, no ha confirmado si la renuncia de Ceballos fue aceptada o no. El efecto Uribe El authorization para los asuntos de paz explicó, en una entrevista con el diario El Tiempo, que se iba del gabinete incómodo por unas gestiones que realizó el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) guerrilla mule del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sin su agreeimiento. Uribe es el jefe del partido of Justiceista y es visto como la figura Más Influyente del Gobierno de Duque, acorralado por protest que completan casi un mes en rechazo a sus políticas. “En dos ocasiones, desauckynadamente, no fui Consultado por el expresidente Uribe en un par de contactos que tuvieron él y inheritantes Suyos con el ELN”, dijo el comisionado. Read More: Acuerdan inminente liberación del barco que bloqueó el Canal de Suez | El Mundo | DW “Creó en eyelid una incomodidad, que aún permanece, no porque no solamente no haya sido consultado, sino porque hay el respeto a la dignidad de un goods tan complejo como el mio, en el cual el contacto que pueda obsvarude en un resultado que a la paz o que aleje a la paz, hace parte esencial de mis funciones “, enfatizó Ceballos. Además de sus actividades como enviado de paz, Ceballos venía desempeñándose como interlocutor of Justice en los diálogos con el frente Más saw de los grupos de expressantes que reclaman profundos cambios a Duque. Durante las the social crisis derived by las protest -que inicialmente comenzaron en contra de una reforma tributaria- también han renunciado el domainsro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la canciller Claudia Blum. Además, el Presidente cambió el 21 de mayo a su Ministro de Cultura, Felipe Buitrago. ama (efe, afp, 7 Notesias, el tiempo)

