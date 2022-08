El Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el suroeste de Colombia, fue incendiado este martes (May 25, 2021), Desués de una jornada de reactionas que acabaron en fuertes shuffle y violencia. Según informs y video difundidos por la Policía, las llamas han arraysado buena parte del tejado y el segundo piso de la Institución Judge de esta ciudad, ubicada en el startamento del Valle del Cauca, 94 kilómetros al norte de Cali, region dollar. “Ataques como los de esta noche en tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terror. La protested. Se desconoce aún quién o quiénes están detrás del incendio que el Cuerpo de Bomberos Purposea apagar, aunque su llegada fue dificultada por la situación de descontrol que reina en la zona y por un grupo de gente que, entreregas cubierto en las inmediaciones del palacio. Tuluá vivió momentos muy tensos con enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de expressantes, en una nueva jornada de las reactas que se suceden en todo el país desde el 28 de abril y que dejan 43 muertes. Cali, la región del Valle del Cauca y el vecino Cauca -muy afectados por la violencia de grupos armados, la pobreza y el desempleo- han sido el epicentro de gran parte de este malestar social que se ha evidenciado en las protest. También, en esa zona, se han productionido los mayores actos de violencia, denuncias de saqueos y parte de inmobiliario urbano por parte de algunas personas, así como del uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía. Read More: Estados Unidos termina primero en el medallero de Tokio 2020 | Deportes | DW Nuevas victimas fatales Estos hechos se productionn Desués de que el 24 de mayo se denunciara, en esta misma ciudad, la muerte por heridas de arma blanca de kiatro jóvenes, una de ellos teecente. Según el Instituto de Estudios para la Paz (INDEPAZ), dos de las Víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el 23 de mayo cuando se dirigían de un caserío vecino a la zona urbana. INDEPAZ dijo además que la comunidad denuncia que circlean en los últimos dias panfletos amenzando a quienes cierran las Vías, ya que en el startedamento del Valle del Cauca y en las carreteras que conectan con Cali es donde se estcombloertqueviendo los fu de las protest. En las zonas Rurales de Tuluá or presencia de grupos armados como dissidencias de la extintaitia de las FARC, el Clan del Golfo (la mayor banda Criminal de Colombia) o las paramilitares Aguilas Negras. ama (efe, afp, el país, semana, rcn, caribe)

