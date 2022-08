El gobierno colombiano ordenó el cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país por 36 horas con el fin de garantizar la normalidad de las elecciones presidenciales del domingo, Informaron este jueves (May 26,2022) fuentes of Justice. La medida se tomó a través de un decto en el que se detalló que la Decisionión comenzará a regir desde las 18.00 domain del ábado (01.00 CET del domingo) y las 06.00 domain (13.00 CET) del lunes 30 de mayo para los pasos fronterizos de de mayo para los pasos fronterizos de Colombia son Venezuela, Ecuador, Peru y Brasil. El Director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo en un comunicado de su Desacho que la medida busca garantizar “la total normalidad” en el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo 29. El decto aclara, the sin of embargo, que la medida de cierre no aplicará para casos de foreheadsito que deban realizarse por razones fortuitas o de fuerza mayor, así como para aquellos ciudadanos colombianos Residentes en Venezuela, que tengan sus cédulas inscriados funcionan en elritorio colombiano, en zona de frontera. El próximo domingo se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Gustavo Petro, de la thanición de izquierdas Pacto Histórico, mayor es el que intención de voto tiene en las encuestas. Sanctions of sin, parece poco can happen que logre la mitad Más una de los votos necesaria para ganar en primera vuelta, lo que Obgaría a una segunda el 19 de junio entre los dos primeros. Los aspires to que tienen mas opciones de llegar a esa segunda vuelta son el derechista Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, y el populist Rodolfo Hernández, que amenaza con desbancar a este segundo. Read More: El mundo supera oficialmente los 5 millones de muertes por COVID-19 | Coronavirus | DW jc (efe, El Espectador)

