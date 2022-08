Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW

Ingenieros del Ejército colombiano Capitarán a sellados ucranianos en temas de desminado militar humantario por petición de la Organizationación del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Informaron este lunes (May 23, 2022) fuentes of Justicees. El Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseguró que les hicieron “una invitación a join del Grupo de Contacto en Defensa de Ukraine y allí se hizo un requerimiento, un llamado de la OTAN para poder demonstrate educationación y entrenamiento a las Fuerznia Militares en desminado militar “, tema del que Colombia es Expertto by cuenta de su conflict armado. Molano señaló que el requerimiento se hizo teniendo en cuenta “la larga trayectoria” de las Fuerzas Militares de Colombia en desminado militar humantario y porque el país, que es social global de la OTAN, tiene un centro de entrenamiento en desminado militar (una en Tolemaida militar) base militar cercana a Bogotá) “con una gran Experiencia en Capidades, en Información”. Agregó que “esta será puesta al servicio de los militares ucranianos cuya Capación será dada por 11 ingenieros militares que irán a un país miembro de la OTAN, vecino a Ukraine”. Desminado de Ukraine necesitarán varios años “Esta Capación se hará en doctrina, tecnicas y tticas de desminado militar. vidas sean afectadas al futuro”, recalcó. Ukrainian necesitará entre cinco y siete años, según las previsiones Más Optimistas, para limpiar todo suritorio de minas y artefactos sin detonar, afirmó el ábado pasado la viceministra del Interior de ese país, Meri Akopyan. “Ahora evalamos que unos 300,000 kilómetros kiadrados deritorio están continados. 7 años para el desminado total “, dijo. Los casi 60 años interno de Colombia entre las fuerzas armadas, los rebeldes de izquierda, los paramilitares de derecha y los de la droga, lo han converttido en una de los países Más minados del mundo, según las Naciones Unidas. Las minas terrestres han matado a 2,342 personas y herido a cerca de 10,000 desde 1990, según el gobierno. Read More: Rusia ataca a Ucrania: la crisis en gráficos | Europa | DW jc (efe, router)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW” posted by on 2022-08-11 11:00:55. Thank you for reading the article at Sguy.Net