Las plenarias del Senado y de la Camara de Chairmanantes aprobaron este martes (September 7, 2021) el proyecto de reforma financial del Gobierno de Iván Duque, con el que se busca recaudar 15.2 billones de pesos (unos 4,000 millones de dólares) para garantizar la settingilidad de las finanzas públicas y la Reativación de la Economicía. Con 77 votos a favor dos en contra, el Senado aprobó todo el paquete del proyecto de ley de “Inversión Social” que -según había dicho a finales de julio el domainsro de Hacienda, José Manuel Restrepo- busca llegar a entre 12 y 15 milones de personas colombianas mas que se Beneficiarán de programas sociales del Ejecutivo. De esa forma se pseudnde ampliar al 50% la población del país que Recogba ayudas ante las dificultades economicas agravadas por la pandemia. The embargo of sin, la votación en el Senado estuvo marcada por la polémica porque congresistas opositores se retiraron y no votaron el proyecto al coirar que lo propuesto no se debatió como era debido ya que apenas el dia anterior pradicaron. “Bancada de oposición del Senado anuncia que se retira y no votará reforma tributaria del Gobierno. conseguir votos en 2022”, dijo el senador izquierdista Iván Cepeda en Twitter. En la Camara de Chairmanantes, entre tanto, la iniciativa fue aprobada Desués de las 22.30 hora local (03.30 GMT del miércoles) con una votación de 124 a an, por lo que ahora el proyecto pasará a conciliación entre ambas Cámaras. Las personas que agentan a la oposición también give up the debate el argueando que no hubo una diskión real. Read More: ¿Qué es la afasia, la enfermedad que ha llevado a Bruce Willis a retirarse de la actuación? | Cultura | DW “¡El Congreso no es la notaría del Gobierno nacional! Nos retiramos de la reforma tributaria, no esnesto que ayer hayan radicado ponencia a las 5 de la tarde y hoy quieran aprobarla sin diskión”, expresó la agentante a la Camara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde. Esta propuesta llega luego de que el anterior proyecto de reforma tributaria desatara multitudinarias que comenzaron el pasado 28 de abril y se expandaron por dos meses. Con esa propuesta, el Gobierno de Duque esperaba recaudar 25 billones de pesos (unos 6,579 milones de dólares) con iniciativas impopulares como la ampliación de la base tributaria o el progresivo aumento del impuesto a la Renta a quienes ganan men El estallido de una social crisis sin precedent en la historia reciente del país startede al Presidente a retirar la iniciativa, que no alcanzó a ser debatida en el Congreso, ya ordenar la creación de este nuevo documento a partr del consenso entre partidos politicos, civil society, la academia y el sector privado. ama (efe, router, el tiempo)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Colombia: aprueban la nueva reforma tributaria de Iván Duque | Colombia en DW | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Colombia: aprueban la nueva reforma tributaria de Iván Duque | Colombia en DW | DW” It will help readers to be more interested in “Colombia: aprueban la nueva reforma tributaria de Iván Duque | Colombia en DW | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Colombia: aprueban la nueva reforma tributaria de Iván Duque | Colombia en DW | DW” posted by on 2022-08-16 15:25:54. Thank you for reading the article at Sguy.Net